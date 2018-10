Secret concert: 300 richieste in più del previsto

Il tradizionale Secret Concert della Barcolana supera ogni aspettativa. Così dichiarano gli organizzatori: "Quest'anno abbiamo esaurito i posti disponibili in poche ore dall'annuncio e abbiamo dovuto dire di no a oltre 300 persone. Potevamo cambiare in corsa e trovare un posto più grande, però avremmo snaturato lo spirito di questo nostro evento, pertanto avanti così e poi ci vedremo al prossimo appuntamento!".