Secret Concert, annunciata la data dell'evento più misterioso dell'autunno

Dopo il successo dello scorso anno con Maria Antonietta e Vinicio Caposella all'Hangar Teatri, torna l'appuntamento più atteso dell'autunno, il Secret Concert. Gli ingredienti sono sempre gli stessi: location misteriosa, artista segreto e posti limitati. La data, giovedì 10 ottobre 2019, è stata annunciata sui social e in poche ore ha quasi raggiunto il tutto esaurito.

Per tutti i fortunati che riusciranno a prenotare un posto, la modalità è sempre la stessa: poche ore prima dell'inizio del concerto riceverete l'indirizzo tramite messaggio privato, mentre l'artista verrà rivelato al momento del concerto. Tutte le info su www.facebook.com/secretconcert

Secret Concert

Il Secret Concert è un’idea di Luigi Vignando e Matteo Roman di VignaPR, due giovani professionisti che lavorano da anni nella musica, supportando il management di artisti italiani e internazionali (2Cellos, Peter Bence, Remo Anzovino, Glenn Miller Orchestra, The Leading Guy) e dell’organizzazione di concerti in Friuli Venezia Giulia, in Italia e in Europa (Alessandro Mannarino, Mnozil Brass e tanti altri).