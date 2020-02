Sampa Nyur Drupma: a marzo il seminario filosofico di buddhismo tibetano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Il Centro Buddhista Tibetano Sakya “Künga Chöling” di Trieste, impegnato nella pratica e diffusione del Buddhismo Mahayana, annuncia che nei giorni 7 - 8 marzo 2020 presenta un seminario filosofico su: Sampa Nyur Drupma, “La preghiera che realizza tutti i desideri” per allontanare le difficoltà. Il Ven. Khenpo Tashi Sangpo Amipa, Abate dei 7 Centri Sakya in Europa, spiegherà il testo in forma filosofica. Il seminario si svolgerà presso il Centro Culturale Veritas (Via Monte Cengio, 2/1A – Trieste). Orari: - sabato 7 dalle 9.30 alle 11.30 dalle 15.00 alle 17.00 - domenica 8 dalle 9.30 alle 11.30 dalle 14.00 alle 15.30 Ingresso a offerta libera. Fra un centinaio tra membri e simpatizzanti, il Centro offre l’interessante possibilità di conoscere la cultura tibetana, offrendo, inoltre, scambi interreligiosi e incontri con le scuole. Non da ultimo, sostiene importanti iniziative solidali per salvaguardare il patrimonio del popolo tibetano. Per informazioni e iscrizioni, è possibile telefonare al numero: 040571048 oppure scrivere a: sakyatrieste@gmail.com Tutte le attività sono consultabili al sito: https://www.sakyatrieste.it/