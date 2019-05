Shantel torna al Miela con la Bucovina Club Orkestar

Ultimo concerto di stagione Miela Music Live, venerdì 31 maggio ritorna sul palco del Teatro Miela Stefan Hantel, questa volta assieme a tutta la sua Bucovina Orkestar per un “live” che si confermerà come uno dei più eccitanti e trascinanti del nostro pianeta.

Poliedrico musicista e produttore tedesco con origini divise tra Romania e Ucraina, è riconosciuto nel mondo per il suo inebriante stile, un miscuglio di Balkan Beats, Gypsy-Grooves, Freestyle Electronica e di Russian-Disco.

Tra ritmi sincopati, spruzzatine di jazz, tinte balcaniche e gitane ed elettronica europea, senza tralasciare un ricordo vintage, quello di Shantel è un bellissimo esempio di contaminazione di generi e di stili.

Il suo impareggiabile mix di storie fantastiche, passione, fuoco ed anarchia ha reso Shantel & Bucovina Club Orkestar uno deigli spettacoli musicali più eccitanti del nostro pianeta, trascinando le platee del mondo, come quelle dello State Opera House a Berlino o della Brixton Academy a Londra, e così come quelle del Tim Festival a Rio de Janeiro, del Cabaret Sauvage a Parigi o del mitico festival Transmusicales a Rennes.fino a finire con le recenti performances del WOMAD in Australia e Nuova Zelanda.



https://youtu.be/IE23Rr8VCTk

https://youtu.be/KSC7GCIy5M0

https://youtu.be/w0wgBcHsuHQ