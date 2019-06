Il ShorTS International Film Festival cerca volontari

CERCASI VOLONTARI per lo #ShorTSIFF! Stiamo selezionando persone entusiaste e con spirito di iniziativa, che vogliono far parte del nostro team rendendo indimenticabile questa 20a edizione! 💪🏻 Per partecipare, compila il form 👉🏻 bit.ly/2HZ50Rw C'è tempo fino al 9 giugno! 😉

Dal 2000, anno della sua costituzione, l’Associazione Maremetraggio promuove l’attività cinematografica, il suo studio e la sua diffusione attraverso l’organizzazione di festival, conferenze, corsi di formazione professionale e workshop. Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione organizza annualmente ShorTS – International Film Festival (fino al 2013 chiamato Festival Maremetraggio), festival competitivo dedicato ai cortometraggi provenienti da tutto il mondo e al cinema indipendente italiano. ShorTS – International Film Festival si pone come obiettivo la promozione del cinema giovane italiano ed internazionale grazie ad un programma di qualità ricco sia nei contenuti filmici (cortometraggi, lungometraggi e documentari) sia per quanto riguarda le attività culturali e collaterali previste come workshop, incontri, eventi speciali e tavole rotonde volti a creare dei legami tra giovani promesse e professionisti del settore. ShorTS IFF si prefigge anche di far conoscere il genere cortometraggio ad un pubblico sempre più giovane ed eterogeneo rivolgendo l’attenzione in particolar modo ai bambini e ai ragazzi in età scolare con una sezione di film dedicata interamente a loro e organizzando alcuni workshop. Inoltre il festival punta a rinnovarsi e aprirsi verso le nuove frontiere del cinema e della tecnologia virtuale.



Conferma inoltre il lavoro svolto con la Casa Circondariale di Trieste, dove ogni anno una giuria di detenuti assegna il Premio Oltre il Muro al miglior corto italiano, e dal 2015 dedica una sezione competitiva ai cortometraggi per ragazzi dai 6 ai 15anni, la cui selezione è curata da un ragazzo di 14 anni.