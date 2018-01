"Snow art" a Pontebba: nel weekend tornano le maxi sculture di ghiaccio

Quando arte e neve si incontrano nasce “Snow Art”, evento che si terrà a Pontebba (Udine) questo weekend, il 20 e 21 gennaio. Negli angoli più suggestivi e nelle piazze del comune montano, a partire da grandi cubi di neve delle dimensioni di 3x3x3, nasceranno originali opere artistiche dalle abili mani di scultori provenienti da tutto il mondo. Quella targata 2018 è la terza edizione del festival internazionale della neve di Pontebba.

Su questi cubi, i 24 scultori partecipanti provenienti da Italia, Slovenia, Spagna, Russia, Canada, Galles, Germania, daranno libero sfogo alla loro creatività e fantasia, realizzando opere uniche nel loro genere. Con l’uso di filo spinato, seghe, palette e scalpelli potranno plasmare e realizzare le loro sculture, che dovranno essere completate entro le ore 18 ddi domenica 21 gennaio. Toccherà ai turisti e agli abitanti valutarle e designare il vincitore. Oltre alla neve, in questa edizione ci saranno degli show legati alle sculture di ghiaccio con lo scultore sloveno Miro Rismondo, uno dei più noti artisti mondiali nella lavorazione di questo affascinante materiale.

Altra novità di questa terza edizione, una serata gastronomica. Sabato sera, con la degustazione di Taste the Borders, una kermesse ospitata nella sala consigliare del Municipio di Pontebba, un’occasione unica per “assaggiare” il territorio “senza confini” con chef e grandi produttori di vino. Le eccellenze alimentari saranno protagoniste anche domenica 21: un’area stand enogastronomici con i produttori del territorio completeranno e si integreranno con l’arte della neve.

Gran finale con il pattinaggio artistico: uno spettacolo Stars on Ice di livello, con la presenza di artisti di fama internazionale.

Secondo Ivan Buzzi, sindaco di Pontebba, «Per la prima volta da quando esiste la manifestazione, Snow Art di Pontebba verrà chiuso da uno straordinario spettacolo di pattinaggio sul ghiaccio, realizzato dalla compagnia di Ghiaccio_Spettacolo, la sola compagnia italiana (e una delle poche in Europa) di professionisti dello spettacolo "on ice", tutti ex atleti della Nazionale Italiana e star televisive della trasmissione di RaiUno condotta da Milly Carlucci, Notti sul Ghiaccio. Ad impreziosire il cast, ci saranno una serie di artisti di alto livello, fra pattinatori, acrobati e atleti di varie discipline del pattinaggio di figura. Lo show, dal nome "Snow Art Stars On Ice" si svolgerà il giorno domenica 21 gennaio alle ore 18.30. La magia dell'arte della neve si sposa con la poesia della danza su ghiaccio. Con soddisfazione, posso presentare assieme al gruppo sportivo Val Gleris, al presidente Roberto Vuerich e a Walter Bonati, questa terza edizione di Snow Art 2018, piu’ ricca di appuntamenti e iniziative e soprattutto con il gran finale sul ghiaccio con uno spettacolo di livello internazionale. Tutto ciò grazie al sostegno della Regione, dell’Uti e del Comune di Pontebba. Voglio inoltre ricordare il grande impegno organizzativo del gruppo Val Gleris che ci permette di riproporre una manifestazione unica nella nostra regione e dal grande appeal turistico».