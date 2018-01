"Social e politica: bufale o verità?", alla Lovat si parla di fakenews

Sentiamo spesso parlare di #fakenews, ormai è un tema onnipresente nel dibattito pubblico. Siamo però sicuri di conoscere veramente cosa lega la falsa informazione, ad esempio in campo economico, alla conseguente generazione di caos diffuso? Come nascono le fake news usate dai politici (e non solo) per generare odio e orientare il consenso?

Per scoprirlo l'appuntamento è per il 25 gennaio alle 18.00, presso la Lovat Trieste in Viale XX settembre 20, presso lo stabile Oviesse, Trieste.

Saranno presenti Alberto Crepaldi, giornalista d’inchiesta in ambito economico e politico per L'Espresso e Gli Stati Generali e Alex Kornfeind, social media manager, Digital Ambassador Fiera Milano SpA ed esperto di comunicazione.