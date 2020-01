Tavola rotonda su social media, cyber bullismo e dipendenze tecnologiche

Mercoledì 29 gennaio alle 20,30 in occasione della festa di Don Bosco nel teatro dei Salesiani in via dell'Istria, 53 a Trieste ci sarà una tavola rotonda con l'educatore e psicologo Ezio Aceti



Ezio Aceti è uno psicologo dell’età evolutiva, attualmente consulente del Comune di Milano e di molti comuni delle provincie di Milano, Como e Lecco. Collabora in qualità di esperto con l’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della CEI, e con numerose diocesi, parrocchie, enti e istituti religiosi italiani. Svolge un’intensa attività di conferenziere a livello nazionale e viene frequentemente invitato per tenere incontri, conferenze, corsi formativi per genitori, educatori, docenti, nelle scuole, nelle parrocchie, nelle associazioni. È autore di numerosi volumi su tematiche pedagogiche.