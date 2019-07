Sognando sul mare a Portopiccolo

La Piazzetta di Portopiccolo, venerdì 5 Luglio, alle ore 21.00, si trasforma in un palcoscenico, con una spettacolare vista mare. Un luogo magico dal quale diffondere le note di un sogno, rappresentato dalla Civica Orchestra di fiati “G. Verdi” - città di Trieste, diretta dal maestro Matteo Firmi , con i cantanti solisti Stefania Seculin e Raffaele Prestinenzi.

“Sognando sul mare” è la performance musicale voluta da Portopiccolo, completamente gratuita che proporrà due concerti ad alto coinvolgimento per il pubblico. Il primo sarà dedicato a un mondo magico, ovvero il mondo cinema; infatti verranno proposte musiche da film, colonne sonore sia di film come Harry Potter che film di animazione come ad esempio Up. Il secondo, sarà dedicato alle più famose arie d’opera e musical, che verranno interpretate da cantanti d’eccezione.

Protagonista il pubblico che potrà sognare, trascinato da musiche delle più belle colonne sonore d’amore, canticchiando i conosciutissimi motivi.

La bellissima location della piazzetta di Portopiccolo diventerà così un luogo dove fantasticare, ad occhi aperti, cullati dalla musica e dalle onde del mare. Parcheggi gratuiti. Ingresso libero. Per info: eventiportopiccolo@ppst.it.

PROGRAMMA SERATA

Franz Zita - Die Neue Bora

Luigi di Ghisallo - Stockholm Waterfestival

Frank Bernaerts - Beyond the sea (dal film "Alla ricerca di Nemo")

John Williams (arr. Hans van der Heide) - Indiana Jones Selection

Ennio Morricone (arr. Lorenzo Pusceddu) - Playing love (dal film "La leggenda del pianista sull'oceano")

Jim Steinman (arr. Wolfgang Wossner) - Tanz der vampire