Al Giotto arriva "Solo no" di Lucilla Mininno

Lucilla Mininno presenta SOLO NO!



Un film con Anna Teresa Rossini, Francesco Zecca, Giovanni Boncoddo e la partecipazione straordinaria di Mariano Rigillo.



Cecilia è un'attrice che, come un fantasma, vive da anni rinchiusa nel suo teatro per impedirne la distruzione, fisica e morale. Il suo unico legame con la vita, con il mondo, è Francesco, quell'attore più giovane che ha sempre creduto nel suo progetto. I due si incontrano esclusivamente nella scena di quella Madama Butterfly che non sono riusciti a far debuttare per un misterioso incidente accaduto anni addietro. Cecilia non uscirà dal teatro fin quando Giovanni, il suo Pinkerton, scomparso dopo l'incidente, non tornerà e insieme porteranno in scena l'opera... Ma Francesco non è più lo stesso, il suo sguardo cambia, diventa ambiguo, sfuggente. I confini della scena si rompono, l'equilibrio di silenzio, rigore e disciplina e il codice che lega i due si spezzano e il teatro diventa un labirinto di sospetti, di porte che aprono al buio delle loro ferite. La vita spinge fuori dalla porta e il passato ritorna per chiudere per sempre il sipario.





La proiezione si terrà Domenica 12 Gennaio, alle 20.30, al Cinema Giotto Multisala di Trieste. Saranno presenti la regista Lucilla Mininno, la protagonista Anna Teresa Rossini e il triestino Daniele Trani, direttore della fotografia!





Per risparmiare, acquistate il biglietto online sul sito di Movieday

> http://www.movieday.it/event/event_details?event_id=2742