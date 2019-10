Spazio arte presenta "Alchemy art"

Ottosedici Bistrot è fiero di presentare il progetto “Spazio Arte”. Il nuovo format di Ottosedici si rivolge a tutti gli artisti in cerca di un luogo in cui esporre e condividere le proprie opere. Nei vari incontri i diversi artisti avranno la possibilità di utilizzare le pareti del locale per esibire il loro talento e raccontarsi.

Il primo artista ad appendere la sua arte sui muri di Ottosedici Bistrot è AlchemYart da giovedì 24 ottobre.



AlchemYart



AlchemYart è Alice Vesoti nata a Trieste il 31 gennaio del 1994.

Alice frequenta l'istituto artistico triestino "Enrico ed Umberto Nordio". Dall'adolescenza in poi ha iniziato ad appassionarsi a svariate tematiche come: la geometria sacra, il buddismo, l'esoterismo e la fisica quantistica.

Non tanto per il loro significato o la loro spiegazione, ma perché hanno saputo offrirle un punto di vista ed una traduzione differente al significato della nostra esistenza, ai simboli che ci circondano,

alle coincidenze e agli stati d'animo che ognuno di noi manifesta.

Tradurre e considerare la realtà che ci circonda attraverso punti di vista differenti da quelli conosciuti e attuali, ha scatenato in lei la passione nel decodificare ogni pensiero e stato d'animo attraverso simboli e forme geometriche precise.



Vi aspettiamo giovedì 24 ottobre dalle 19.15 per l'inaugurazione del progetto Spazio Arte e per scoprire assieme il talento di AlchemYart!