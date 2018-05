Speciale open day e cena al buio all'Istituto Rittmeyer

L'Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi, Azienda di Servizi alla Persona, Presidio di Rilevanza Regionale per la Disabilità Visiva, come ogni anno dal 2009 apre le proprie porte alla collettività tutta al fine di far conoscere a chiunque ne fosse interessato le attività che vengono svolte a favore delle persone con disabilità visiva. È da più di un secolo che l'Istituto si occupa di assistere minorati della vista offrendo servizi ad ampio spettro, personalizzate sulla base delle necessità, mettendo a disposizione personale professionalmente qualificato ed attrezzature all'avanguardia. Quest'anno, in data 19 maggio, dalle ore 9.30 alle ore 13 l'Istituto accoglie i cittadini offrendo la possibilità di visitare la struttura: in particolare, sarà possibile recarsi nei laboratori occupazionali ove saranno esposti diversi manufatti realizzati dagli utenti del centro diurno dell’Istituto.

Sarà possibile gustare un ottimo caffè nel bar denominato (blind cafe) servito da persone con disabilità visiva che si trova all’interno del comprensorio.

Il parco istituzionale denominato “Il Giardino dei Sensi” apre le proprie porte alla cittadinanza: è suddiviso in cinque zone diverse dove ognuna è dedicata all’esaltazione di uno dei sensi.

Inoltre, in occasione dell’Open Day, come d’uso, l’Istituto Rittmeyer organizza una cena al buio in data 18 maggio con inizio alle ore 19.00. La cena al buio, come gli altri eventi al buio che l’Istituto Rittmeyer organizza, è un’esperienza particolare dove gli ospiti, accompagnati dai camerieri disabili visivi, potranno utilizzare i propri sensi per essere protagonisti nell’ambito della campagna di sensibilizzazione nei confronti della condizione delle persone con disabilità visiva.

Per tutte le attività: visite guidate all’Istituto, visite guidate bendate al “Giardino dei Sensi” e cena al buio, è necessario prenotarsi telefonando al centralino dell’Istituto Rittmeyer al numero 0404198911.