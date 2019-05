Speleologia urbana: un viaggio nei sotterranei della città

Partono gli incontri di speleologia urbana organizzati dalla Società Adriatica di Speleologia. Giovedì 30 maggio alle 21 nella sede sociale di via Rossetti n. 59/a è prevista la presentazione e la prima lezione teorica. I successivi tre giovedì sera alle 21 si terranno altre tre lezioni teoriche e una visita allo speleovivarium e ai sotterranei della chiesa di Santa Maria Maggiore. Domenica 2 giugno ci sarà la prima uscita in cavità artificiale, le altre due uscite nelle domeniche seguenti. Per la partecipazione è richiesta l'iscrizione alla Società Adriatica di Speleologia ed un' assicurazione (60+15 =75€).

La Società Adriatica di Speleologia

La Società Adriatica di Speleologia di Trieste ha come scopo lo studio e la diffusione delle scienze connesse

alla speleologia, al carsismo, alla ricerca sulle cavità naturali ed artificiali, nonchè la valorizzazione degli ambienti naturali ipogei ed epigei.

Per informazioni

www.sastrieste.it

https://www.facebook.com/1450160495211389/posts/2586033641624063/