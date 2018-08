Sportivamente, una mostra collettiva

SPORTIVAMENTE: UNA MOSTRA E ALTRI EVENTI.

Non è la solita mostra collettiva quella che si va ad inaugurare a Muggia nella sala comunale d’arte G. Negrisin, venerdì 24 agosto 2018 alle ore 18.30.

No, è molto di più! E’ SPORTIVAMENTE.

Sport, karate e sol levante, elementi questi che a prima vista sembrano così lontani fra loro, eppure in Sportivamente questi stessi elementi diventano armonia grazie al filo magico e prezioso dell’arte.

Ventiquattro sono gli artisti e una quarantina i lavori che riempiranno la sala Negrisin dal 24 agosto al 15 settembre, ognuno dei quali rappresenta una nota di una sinfonia totale.

… e non solo questo! Sportivamente oltre a questa fantastica mostra collettiva che va vista assolutamente, al suo interno offre altri momenti particolari, delle vere chicche!

Venerdì 31 agosto dalle 18 in poi saremo in compagnia dell’associazione italo-giapponese YU JO di Trieste e chi vorrà avrà la possibilità d’ imparare l’antica arte dell’Origami e di giocare al gioco del GO.

Venerdì 7 settembre dalle 18 in poi ci sarà una “collettiva di versi”, un incontro dedicato alla poesia in cui quindici e più poeti proporranno Haiku (tipica composizione giapponese) e versi a tema libero. Un modo simpatico e moderno di presentare poesia.

Giovedì 13 settembre sempre dalle 18 in poi, ci sarà “La testa per intrigo”, con lo scrittore Corrado Premuda, i Temperamatite e chiunque vorrà venire a leggere un pezzetto del suo libro preferito.

Quindi sabato 15 settembre sempre dalle 18 in poi, il divertimento sarà assicurato da Lodovico Zabotto e dalle sue “Storie bizzarre”, con cui saluteremo Sportivamente che chiuderà i battenti alle ore 21.

Ricordo inoltre che l’evento Sportivamente è stato ideato e organizzato anche per festeggiare l’inizio della decima stagione di attività dell’A.S.D.Katamà karate-do shotokai di Muggia.

La mostra sarà visitabile dal martedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 20, il sabato dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 21 e domenica dalle 10 alle 12. Chiuso il lunedì.

