Al via la stagione concertistica "Euterpe 2019-2020"

La Famiglia Umaghese, in collaborazione con la Società Ginnastica Triestina e la Pro Senectute, è lieta di presentare la stagione concertistica "Euterpe 2019-2020".

Tutti gli appuntamenti si terranno presso la Sala Rovis, in via della Ginnastica 47 e saranno ad ingresso libero.

lI primo concerto si terrà sabato 26 ottobre alle 20.30, e vedrà protagonista il Gruppo Vocale "Ad Libitum" della Comunità degli Italiani di Verteneglio, diretto dal M. Lora Pavletic.

Gli appuntamenti succesivi seguiranno il seguente calendario:

-Sabato 16 novembre 2019, ore 20.30: “Da soli fino al duo da camera”,

Paolo Martino Delmarco, violino, e Adelajd Zhuri, pianoforte.

-Domenica 8 dicembre 2019, ore 16.30: “Christams is coming...”, Gruppo

vocale femminile “LeSandrine” diretto dal M. Alessandra Esposito. Al

pianoforte il M. Monica Maiorano.

-Lunedì 20 gennaio 2020, ore 20.30: “Giangiacomo Manzutto: tra

Wagnerismo e Irredentismo” Gruppo strumentale Lumen Harmonicum.

Marco Favento e Mitja Briscik –violini-, Giuseppe Corrieri –viola-,

Massimo Favento -violoncello-.

-Sabato 15 febbraio 2020, ore 17.00: “Piano Sonatas”, concerto pianistico

in memoria della Prof.ssa Maria Grazia Fabris, a cura di Mizuho Furukubo.

-sabato 7 marzo 2020, ore 20.30: “Due Sonate a due”. Marco Obersnel,

flauto traverso, e Luca Chiandotto, pianoforte.

-Sabato 4 aprile, ore 20.30: “Arie del passato”. Musiche di Giuseppe

Greggiati per voce e armonica a mantice. Stelia Doz, soprano, e Corrado

Rojac, armonica a mantice.

La Famiglia Umaghese ringrazia per il sostegno il Presidente della

Ginnastica Triestina, Massimo Varrecchia, la Presidente della Pro Senectute,

Annalisa D’Errico e il segreterio Andrea Ferrarato, che ha curato anche la

veste grafica.