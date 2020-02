Il ministro Patuanelli a Trieste: da Roma le strategie per lo sviluppo della città

Il ministro per lo Sviluppo Economico Stefano Patuanelli sarà a Trieste domani, venerdì 21 febbraio alle 18.30 al Savoia Excelsior Palace di Trieste in Riva del Mandracchio 4. Il titolo dell'incontro organizzato dal Movimento 5 Stelle sarà "Lo sviluppo di Trieste". Il ministro parlerà delle azioni che da Roma si stanno mettendo in campo per rilanciare l'economia nazionale e lo sviluppo della nostra città: chiusura dell'area a caldo della Ferriera, porto e punto franco internazionale, industria 4.0, Sito di interesse nazionale, misure a favore del recupero edilizio, commercio e tanti altri temi.



Parteciperanno al dibattito:

- Fabrizio Zerbini, presidente Propeller Club Port of Trieste e presidente TMT

- Dario Bruni, presidente Confartigianato Trieste

- Franco Rigutti, vicepresidente Confcommercio Trieste

Modera la giornalista Silvia Stern