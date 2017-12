"Stelle sul ghiaccio - Un regalo per Trieste": pienone per l'atteso show di pattinaggio (FOTO-VIDEO)

Si è svolto nel tardo pomeriggio di ieri sulla pista di piazza Ponterosso il tanto atteso spettacolo "Stelle sul ghiaccio - Un regalo per Trieste". I 400 biglietti per i posti a sedere erano infatti andati sold out in meno di un'ora e tantissime persone hanno quindi assistito in piedi allo spettacolo, promosso dall'assessorato Grandi Eventi del Comune di Trieste, in particolare dal vicesindaco Pierpaolo Roberti. Quest'ultimo è intervenuto anche ad inizio show per augurare a tutti buon divertimento.

Il grande spettacolo in occasione delle festività, condotto da Micol Brusaferro, è stato eseguito dalla compagnia "Ghiaccio Spettacolo" e curato dal Pattinaggio Artistico Triestino.

La prima ad entrare in pista, anche se solo per un saluto in quanto madrina dell'evento, è stata la pluricampionessa nelle specialità a rotelle Silvia Stabilj, vestita per l'occasione da Babbo Natale in gonnella.

La prima parte dello show è stata affidata alle atlete triestine del Pat, con la presenza di atlete azzurre come Asia Bordon e Alice Sanvincenti, che hanno eseguito un estratto del loro spettacolo "Pat Roller Games", una rivisitazione in musica di uno dei tradizionali giochi "Un, due , tre...stella!".

Lo spettacolo prosegue con un cast ricco di grandi nomi, alcuni noti anche al pubblico televisivo come Alice Velati e Andrea Vaturi ("Notti sul ghiaccio"), per proseguire con Jasmine Tessari e Francesco Fioretti, a breve ai Campionati Europei e ancora grandi atrleti come Debora Sacchi, Dario Betti, Silvia Lovison e Vivienne Contarino. Pubblico davvero numeroso e entusiasta nonostante il freddo nello suggestivo scenario di piazza Ponterosso.

La pista di pattinaggio rimarrà aperta fino al 7 gennaio al pubblico triestino.

