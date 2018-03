Steven Tyler in concerto: il leader degli Aerosmith a luglio in Piazza Unità

La città di Trieste si conferma in questo 2018 fra le grandi capitali europee dei concerti internazionali. Dopo gli annunci dei primi due grandi live dell’estate con protagonisti i fenomeni metal Iron Maiden e il visionario mito new wave David Byrne, arriva, dopo i rumors dei giorni scorsi, l’ufficialità anche per il terzo grande nome del calendario di “Live in Trieste”, rassegna che a luglio richiamerà in città decine di migliaia di persone. A salire sul palco della meravigliosa Piazza Unità d’Italia, fra le piazze più belle del mondo, sarà la super star mondiale Steven Tyler, icona rock globale e voce che si annovera come una delle più importanti della storia della musica. Il front man degli Aerosmith si esibirà a Trieste assieme alla band The Loving Mary, in quella che sarà l’unica data italiana nel Nordest e di tutta l’Europa dell’Est dell’artista, il prossimo 18 luglio. Ad aprire i concerti il duo country The Sisterhood Band (formato da Ruby Stewart, figlia di Rod Stewart e da Alyssa Bonagura). I biglietti per questo nuovo grande evento musicale in Friuli Venezia Giulia, organizzato da Zenit Srl, con la collaborazione di Comune di Trieste, Regione Friuli Venezia Giulia, Agenzia PromoTurismoFVG e Live Nation, saranno in vendita a partire dalle 10.00 di mercoledì 21 marzo su Ticketone e Ticketmaster e sui circuiti esteri Oeticket e Eventim. Tutte le informazioni e i punti vendita su www.azalea.it .

Steven Tyler, inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, è un mostro sacro della musica mondiale con oltre 150 milioni di dischi venduti. Ha vinto numerosi Grammy Awards, American Music Awards e Billboard Music Awards. Il disco di debutto come artista solista, intitolato “We’re All Somebody From Nowhere”, è stato pubblicato nel 2016 e ha raggiunto la prima posizione nella Billboard Top Country Albums Chart negli Stati Uniti e in Canada.

Steven Tyler, frontman degli Aerosmith e icona della musica rock mondiale, è universalmente riconosciuto per la sua voce graffiante e potente, autentico marchio di fabbrica della star americana. Nasce a Yonkers (Stato di New York) nel 1946 in una famiglia dove la musica è la protagonista. Fin da subito questa diventa la sua unica passione, che lo spinge a suonare in diversi gruppi rock e ad esibirsi nei locali di Westchester County, dove la sua famiglia si trasferisce durante la sua adolescenza. Con la sua prima band, i Maniacs Up In Sunapee, il successo non arriva. Bisogna aspettare il 1970 quando, assieme a due amici, tra cui il chitarrista Joe Perry, formerà gli Areosmith, gruppo che in pochi anni scalerà le vette delle classifiche mondiali. Sono moltissimi gli album e le canzoni che hanno fatto la storia di questa band, permettendo a Tyler di vendere decine di milioni di copie in tutto il mondo. Dischi come “Toys in the Attic” (1975), con le bellissime “Walk this Way” e “Sweet Emotion”, “Permanent Vacation” (1987) con i singoli “Rad Doll” e “Angel”, “Get a Grip” (1993) che include le super hit “Crazy”, “Livin' on the Edge” e “Cryin’” - il loro più eclatante successo commerciale - sono solo alcuni dei meravigliosi lavori della vastissima discografia che la band ha pubblicato. Tra le canzoni che rimarranno nella storia anche la colonna sonora del film Armageddon, “I Don’t Want To Miss A Thing”, composta dallo stesso Steven Tyler in collaborazione con la figlia Lyv Tyler.

Nel 2003 esce “Walk This Way: The Autobiography of Aerosmith”, autobiografia che ripercorre le vicende fondamentali del carismatico Steven Tyler. Nel 2015, agli International Music Awards, il cantante è stato riconosciuto come “l’icona musicale più imponente di tutti i tempi”, mentre si è classificato terzo nella classifica Hit Parade tra i “cento migliori vocalist metal di tutti i tempi”. La setlist dei nuovi concerti, tra cui quello di Trieste, comprenderà tutte le più grandi hit di Steven Tyler, così come alcuni brani tratti dal suo ultimo album come solista, “We’re All Somebody From Somewhere”. Il tour partirà a giugno e toccherà le principali città del mondo, facendo tappa a New York, Madrid e Londra (fra le altre).

Con l’odierno annuncio si arricchisce così il calendario della rassegna Live in Trieste. Fra i grandi appuntamenti del programma troviamo gli Iron Maiden, che porteranno in Piazza Unità l’unica data nel Nordest del loro nuovo tour europeo dal titolo “Legacy of the Beast”, il prossimo 17 luglio, e il concerto del fondatore dei Talking Heads e mito della new wave David Byrne, sul palco il 21 luglio. Biglietti in vendita, info su www.azalea.it .