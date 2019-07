Esibizioni di Jing Tao - Kali e Silat all'Ausonia

Per la rassegna "Ausonia energia vitale", allo stabilimento Ausonia di riva Traiana avrà luogo un'esibizione di stili orientali con lo Jing Tao di Sonia Rizzi e Kali e Silat, le arti marziali indonesiane con Roberto Croce dello Semangat Silat Trieste. L'appuntamento è alle 21:45 di martedì 9 luglio.

Jing Tao

L’insegnante Sonia Rizzi presenterà lo Jing Tao, uno stile unico ed originale creato da lei stessa che nasce dalla sua esperienza ventennale nel settore delle Arti Marziali (quali lo studio e Pratica del Tai Ji Quan - Qi Gong - Kung Fu - Tecniche Energetiche e Meditative) dalla sua continua ricerca nel campo del Benessere Personale / Spirituale e dalla sua Passione per tutto ciò che è Movimento, nello specifico il Movimento atto a generare Armonia (come Dentro così Fuori). Così Sonia Rizzi spiega il suo metodo: lo Jing Tao è una tecnica composta da una serie di Esercizi posturali / strutturali e tecnici basati sulla coordinazione motoria (corpo - mente) respirazione consapevole, nonché esercizi Armonici e “Sottili” che prevedono l’ottimizzazione dell’Equilibrio Energetico (l’Energia nei Meridiani). La pratica ha il fine di mantenere all’interno del Movimento, la “Struttura Marziale” evidenziando il Prezioso ed Elegante Movimento Circolare, base importantissima per molteplici fattori. La pratica viene realizzata in delle forme coreografiche, una specie di danze armoniose, all’ apparenza facili da eseguire se pur complesse nel loro continuo interscambio fra movimento circolare e posture stabili... forti all’ interno e fluide all’ esterno. Lo studio di tali coreografie è sempre accompagnato da temi musicali atti ad indurre un senso di pace interiore, armonia e grazia nonché forza ed equilibrio.

Particolare in questo stile è l’uso del Ventaglio nelle coreografie, permettendo movimenti ancor più eleganti ed armoniosi. A differenza dell’ uso che ne veniva fatto anticamente in Cina e Giappone a scopi Marziali e dunque atti al combattimento e difesa nelle battaglie, usato in molteplici occasioni fin ai tempi recenti, nel Jing Tao lo scopo dell’ uso del Ventaglio induce il praticante a sperimentare maggiormente lo spazio attorno a sé, a gestire più consapevolmente il movimento del Qi (Energia) ottenendo così ottimi risultati a livello fisico nonchè grande soddisfazione personale.

Kali e Silat

Le arti marziali indonesiane KALI e SILAT, verranno invece presentate dall’insegnante Roberto Croce dello Semangat Silat Trieste. Così spiega Roberto Croce: La nostra Asd ha lo scopo di divulgare ed insegnare sistemi di combattimento fra i più efficaci e funzionali - principalmente arti marziali del sud est asiatico - e sistemi di lotta dalla distanza lunga (kick boxing – sandà), media (muay thay) e chiusa o corpo a corpo (Jeet Kune Do – close combat – lotta). Questi hanno la particolarità di sviluppare ed applicare le soluzioni più appropriate in relazione alla varietà delle circostanze. Osservazione, elaborazione, applicazione sono gli strumenti su cui si basa il metodo di insegnamento: un laboratorio dove si testano le applicazioni e la loro reale funzionalità.

Obbiettivo della scuola è fornire tutti gli elementi utili all’individuo per un completo processo evolutivo (FISICO – MENTALE – EMOTIVO / ISTINTIVO), pertanto oltre ai sistemi di combattimento parte integrante del programma di studio sono le discipline psicofisiche (un insieme di sistemi che educano ad un risveglio corporeo ed energetico), la filosofia, la storia, la cultura e le tradizioni delle arti marziali stesse, tecniche di meditazione, danze marziali e danze di centratura vicine al sufismo (corrente mistica orientale).

Il percorso di ogni allievo si evolve attraverso lo studio e la pratica del programma a lui destinato in base alle sue capacità, si consiglia quindi di praticare in modo reale sia dal punto di vista tecnico e morale affinché la qualità di esecuzione renda efficace l’applicazione.