La storia di Trieste in luci e suoni a San Giusto

Lo spettacolo di Suoni e Luci “ Una sera d’estate “ realizzato da AIRSAC EUROPA e inserito tra le manifestazione “Trieste Estate 2018”, chiuderà le manifestazioni nel Cortile delle Milizie al Castello di San Giusto. Realizzato con la tecnica di “Son et Lumiére” dove il teatro radiofonico si combina con l’architettura di effetti di luce, porterà lo spettatore in un luogo senza confini, tra passato e presente. Già da anni, "Suoni & Luci" si produce all'ombra delle piramidi in Egitto, come a Versailles in Francia ed in tante tantissime altre località internazionali in presenza di celeberrimi segni di storica civiltà.

Date e prezzi

Lo spettacolo sarà rappresentato dal 28 Agosto a tutto l’8 Settembre, alle ore 21.00. Prenotazioni presso Ticket Point, ingresso € 8,00 interi e € 5,00 ridotti. La regia è stata affidata a Paola Bonesi anche autrice del testo.

Il fascino del Castello

Osservare lo spiazzo deserto del Cortile delle Milizie, racchiuso da mura centenarie, spazzate dal vento, nel silenzio notturno, evoca immediatamente nel visitatore fantasioso, l’eco delle voci di epoche lontane. Di conseguenza abbiamo pensato, che uno spettacolo del genere “Luci&Suoni” fosse perfetto per la valorizzazione di un luogo suggestivo come il castello di San Giusto, il cui fascino è legato principalmente alla poderosa struttura architettonica. Per questo, nello spettacolo, si è scelto si affidare il ruolo di narratore proprio al castello stesso o meglio, ricorrendo a un termine caro all’architettura, al suo Genius Loci.

Un archivio di ricordi

E siccome le notti dei castelli sono piene di sussurri, sono abitate da voci, sono invase da ricordi, lui li accoglie benevolo, così come fa con gli spettatori. E’ uno spirito anfitrione, un po’ antiquato nei modi, ma modernissimo nel pensiero, con un debole per tutto ciò che è spettacolo, curioso dei progressi e delle trasformazioni della sua città, sulla quale veglia da un tempo lontanissimo. Così, attingendo al suo straordinario archivio di ricordi, come un grande illusionista, mescola lirica, teatro e musica in una girandola di evocazioni sonore e visive, abitate da grandi personaggi e da piccola gente comune: l’Alchimista Borri, il barone Pittoni, Casanova, Winckelmann, Da Ponte, Cristina di Svezia, il marchese Palombara, ma anche soldati, osti, prelati, signore e venderigole di piazza. E come per incanto, le vecchie pietre prendono vita, proprio come un affresco che si anima, per rievocare con garbo e ironia un passato, forse remoto, ma meno distante di quanto crediamo.

Uno spettacolo di successo

A Trieste vivo successo tale modello di spettacolo ha riscosso ormai da decenni, ( 1959 – 2018) proiettato sulle bianche mura del castello di Miramare al Castello di Duino, nella Grotta Gigante, a Villa Revoltella, in Porto Vecchio, Sappada e altre importanti location della città e della regione.

TESTO e REGIA : PAOLA BONESI

REGIA LUCI E SUONI : SERAFINO MARCHIO' LUNET

Assistente ideazione story board Giovanni D'Alessi:

UFFICIO STAMPA E CONSULENZA MUSICALE LILIANA ULESSI

PERSONAGGI ED INTERPRETI:

ADRIANO GIRALDI

MARIA GRAZIA PLOS

ELKE BURUL -

MAURIZIO ZACCHIGNA –

GUALTIERO GIORGINI -

PAOLA BONESI –

STEFANO VATTOVANI –

LORENZO ZUFFI -

FRANCESCO GODINA –

GABRIEL ZGUT

REGISTRAZIONE E MONTAGGIO COLONNA SONORA MAURIZIO ANDILORO E ALESSANDRO CROCI

TECHINACAL MANAGER : ANGELO MULA SCOMMEGNA

CHEF SOUND ENGINEER: ALESSANDRO CROCI

VIDEO PROJECTION: GIOVANNI D'ALESSIO

DESINER LIGTHTS: CRISTINA PRISTAVEC

ORGANIZZAZIONE - SICUREZZA E LOGISTICA: FRANCO CERVANI

SCENE TECHNICIAN: LUCIO BRUMNICH

SCENE ELECTRICIAN: FRANCO SGANGA

STUDI DI REGISTRAZIONE : LA VOCERIA - XELEX

ALLESTIMENTI: GIEMMEALLESTIMENTI - PINK EVENTS - VIDEO NEWW