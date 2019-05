La Barchessa torna allo Streaming Club

Sabato 25 Maggio ritorna allo Streaming Club il gruppo Barchessa per una One Night tra Amici da non perdere. L'avanguardia del clubbing allo Streaming Club di Trieste con due assi del vinile, sempre alla ricerca di nuove sonorità da far scoprire o di vecchie perle rimaste nascoste in una lunga cavalcata fra Disco, Afro, Cosmic & House.