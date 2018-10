Il meglio dello Street Food e della Birra

Divertimento e gusto saranno i protagonisti principali presso Piazza Straulino e Rode con un programma all’insegna dell’enogastronomia.

Da venerdì 19 ottobre a domenica 21 ottobre l’Associazione M.A.S., con il patrocinio del Comune di Trieste, organizza l'International Street Food, una tre giorni con truck con cucine a cielo aperto italiane e internazionali e una selezione di birrifici.

L'International Street Food è aperto venerdì, dalle 12,00 a mezzanotte, sabato e domenica dalle 12,00 a mezzanotte. L’ingresso è gratuito.

“Il nostro obiettivo” spiega l’organizzatore Alfredo Orofino, Presidente dell’Associazione M.A.S. “è realizzare eventi, che possano diventare un veicolo di cultura verso un target trasversale: portare i giovani in una direzione di sano divertimento e permettere il contatto con le realtà locali, dare un’opportunità lavorativa a ragazzi ed a piccole imprese, mettere in luce realtà culturali anche di fuori dell’ambito enogastronomico: arte, sport, cultura”.

Tre i punti forti del programma: cucine a cielo aperto, birrifici e divertimento.

CUCINE A CIELO APERTO

Truck e cucine di strada animeranno lo spazio di Piazza Straulino e Rode con una selezione di cibo per tutti i gusti. Si potranno gustare specialità tipicamente regionali come pani ca meusa, arrosticini abruzzesi, arancini, carciofi alla giudia, hamburger di salsiccia, frittura napoletana, specialità romane, pasta e supplì, porchetta di Ariccia, bombetta di Alberobello, orecchiette, panino con grano di cinta, olive all'ascolana, panino con panelle, ma anche polpo alla griglia, panzerotto barese, rustico leccese, frittura di pesce, bomboloni e ciambelle, cassatine e cannoli siciliani. Accanto ai cibi italiane arrivano dall’estero prodotti tipici insieme a proposte fusion inedite, tra cui barbecue e panini americani, paella e sangria spagnola, cucina messicana e argentina, specialità greche, churros spagnoli, carne di coccodrillo, zebra, cammello e tante altre sorprese.

BIRRIFICI

Tutte le prelibatezze culinarie potranno essere abbinate all’ampia scelta di birre da quella spagnola a quella americana passando per quella ceca con uno spazio per i produttori artigianali italiani romana, toscana, siciliana, di canapa e altro ancora dove i visitatori potranno seguire il proprio percorso alla scoperta della bevanda più antica del mondo.

DIVERTIMENTO

Artisti di strada per tre giorni cambieranno il volto di Piazzale Straulino facendola diventare un teatro a cielo aperto, animata da saltimbanchi, giocolieri, trampolieri con le loro esibizioni divertenti e spensierate.

INFO:

associazionemas18@gmail.com - orofinoalfredo@gmail.com