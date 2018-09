studio all'estero: infoday gratuito a trieste

Sono oltre 10.000 gli studenti italiani che, secondo le ultime stime, scelgono ogni anno di frequentare quello che generalmente viene definito il "Quarto Anno all'estero", all'interno dei programmi riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione.



Si tratta infatti di un periodo scolastico all'estero, svolto solitamente durante il Quarto Anno delle Superiori, che permette agli studenti regolarmente iscritti ad una Istituto Superiore e di età compresa tra i 14 e i 18 anni di frequentare da un bimestre fino a un intero anno scolastico all'estero, senza perdere l'anno in Italia.



Un'esperienza che non solo consente chiaramente di trarre benefici linguistici ma anche di sviluppare capacità individuali, doti caratteriali e attitudini interpersonali sempre più richieste nell'attuale mondo contemporaneo, non solo del lavoro.



YouAbroad, tra le principali realtà italiane che si occupano di programmi studio all'estero e scambi culturali, organizza un InfoDay gratuito e aperto a studenti, genitori, insegnanti e ogni altra persona interessata a scoprire di più su questa esperienza.



L'InfoDay si svolgerà il 5 ottobre in orario 19.30-21.00 presso l'NH Trieste in Corso Camillo Benso Conte di Cavour 7 a Trieste.



È possibile partecipare gratuitamente all’InfoDay registrandosi sul sito www.youabroad.it o chiamando il numero verde gratuito 800200046.

