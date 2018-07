summer party a.b.c.: un'occasione per unire il mare e il divertimento alla solidarietà!

TRIESTE – Balliamo al mare e sotto le stelle per A.B.C.! Il 20 luglio, a partire dalle 19:30 presso il Bagno San Rocco a Muggia, A.B.C. - Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo organizza un Summer Party per raccogliere fondi a sostegno dei progetti dedicati ai bambini nati con malformazioni, ricoverati nel reparto di Chirurgia dell'IRCCS Materno - Infantile Burlo Garofolo di Trieste e alle loro famiglie.

Il Summer Party A.B.C. è un evento per tutti, grandi e bambini.



A partire dalle 19:30 ci sarà una grigliata per tutti con opzione vegetariana e menu bambini. A seguire, si balla tutti insieme al ritmo di musica con lo spettacolo a cura della scuola Annalisa Danze di Trieste. Durante la serata ci sarà l'estrazione della lotteria A.B.C.



A.B.C. Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo onlus è stata fondata nel 2005 in seguito all’esperienza di due genitori che, in prima persona, hanno vissuto la difficile prova della malattia del loro bambino. A.B.C. opera all'interno del reparto di Chirurgia dell' IRCCS Materno - Infantile Burlo Garofolo di Trieste, sostenendo i bambini nati con malformazioni che, fin da piccolissimi, devono affrontare grandi interventi spesso ripetuti nel tempo.



L'associazione accoglie gratuitamente le famiglie dei piccoli pazienti all’interno delle Case A.B.C., stando loro accanto anche dal punto di vista emotivo e psicologico durante tutto il periodo del ricovero. Inoltre, A.B.C. supporta il Burlo donando strumentazione specialistica, allestendo spazi comuni all’interno del reparto, finanziando la ricerca nel campo della Chirurgia Pediatrica e promuovendo la formazione del personale. Le attività dell'Associazione sono realizzate grazie al prezioso supporto di 80 volontari.



I fondi raccolti durante la serata saranno dedicati all’accoglienza delle famiglie durante il ricovero dei loro bambini, nelle Case dell’Associazione.



Per info e prenotazioni basta chiamare il 388/4066136 oppure scrivere una mail a info@abcburlo.it



L’evento è stato realizzato grazie alla collaborazione del Bagno San Rocco, del Bagno Sticco, della Scuola Annalisa Danze e grazie al prezioso supporto del Centro Commerciale Torri D’Europa, della Cassa Rurale FVG e di SposAmy Sposa e Design.

