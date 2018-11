Trieste Tatto Expo: grande attesa per la kermesse dedicata al tatuaggio

Trieste torna capitale dei tatuaggi per tre giorni, con il Trieste Tattoo Expo, ospitato al Salone degli Incanti il 16, 17 e 18 novembre, grazie alla coorganizzazione con il Comune di Trieste. Consolidata la formula che propone contest tra i tatuatori, tanti show e poi un' esposizione che comprende anche piercing, abbigliamento e accessori. Ospiti speciali Elena Grimaldi e Andrea Rock.

Al centro di tutto ci saranno naturalmente i tatuaggi, anche con momenti di incontro e approfondimento dedicati ai professionisti del settore. Le postazioni vedono grandi artisti in arrivo da tutto il mondo, sul sito tutti i nomi presenti.

L'evento inaugura venerdì 16 novembre alle 16, fino alle 22.30, e prosegue sabato dalle 10.30 alle 22.30 e domenica dalle 10.30 alle 22.

I contest, le competizioni tra tatuatori, saranno: venerdì' alle 19 "Best of Friday", sabato alle 17 “Best Black Work”(ornamental – tribal) e “Best Color” e alle 20 “Best of Saturday”, domenica alle 17 “Best Realistic” e “Best Black and Gray” e alle 20 “Best Traditional” e “Best of the Show” (il miglior tatuaggio iniziato e finito in convention). Ampio anche il programma degli spettacoli dal vivo, tra arti circensi, ballo, body painting e musica.