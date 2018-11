Il Trieste Tattoo Expo tra bodypainting, contest e tatuaggi (FOTO+VIDEO)

Le foto

Il programma di domenica 18 novembre

10:00 riunione associazione tatuatori Fvg

11:30 apertura al pubblico

12:00 dj set con Ande Rock from Virgin Radio

15:00 bodypainting performance

15:45 10 Duo Ma'Mè Circus

16:00 apertura iscrizioni contest cateoria: Best realistic e best black and grey

17:00 percussioni e danze africane (Gianni Lauvergnac & Doundoum Dance Ensemble)

17:30 contest premiazioni

18:30 Alister dance All-Star

19:00 apertura iscrizioni contest: cateogorie: Best traditional e Best of the show

19:10 10 Duo Ma'Mè Circus

20:00 contest e premiazioni