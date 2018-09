"Te.Ma.Tra.Ma.”: prodotti "a chilometro zero" e artigianato in Ponterosso

"Te.Ma.Tra.Ma.”: non si tratta di un misterioso scioglilingua ma dell'acronimo di “Terra, Mare, Tradizione, Mani”, l'iniziativa del Consorzio Ambulanti del Friuli Venezia Giulia che, dedicata appunto ai prodotti e ai sapori più genuini e “a chilometro zero” della terra e del nostro mare, alla produzione “manuale” dell'artigianato locale, in una visione di mercato territoriale e tradizionale, troverà espressione nell'imminente fine settimana in una mostra-mercato che si svolgerà nell'area di Ponterosso, da venerdì 21 fino a domenica 23 settembre, coinvolgendo la stessa piazza Ponterosso e le adiacenti vie Bellini e Cassa di Risparmio.

Una "tre giorni" che vedrà la partecipazione di circa 25 aziende selezionate operanti nei settori dell'enogastronomia, artigianato e collezionismo che animeranno l'area del Canale di Ponterosso con i loro colorati e invitanti stand e molte curiosità, con orario d'apertura dalle 9 alle 23 e con una breve cerimonia inaugurale venerdì, alle ore 11.30, tra la piazza e il Canale.

Non manca l'aspetto sociale, infatti le "Mani" nell'acronimo che dà il nome all'iniziativa, sono quelle che verranno tese all'ospite di questa manifestazione, l'Agmen Fvg, l'Associazione Genitori di bambini e ragazzi emopatici e neoplastici, che promuoverà durante l'evento le proprie attività.​

​Una manifestazione dunque variegata, sicuramente con più richiami e occasioni di interesse, all'interno della splendida passeggiata riqualificata di via Bellini e aree limitrofe, dove poter curiosare tra i prodotti esposti e assaggiare le pietanze preparate in loco. ​E perciò da non perdere, a cominciare dall'inaugurazione di venerdì mattina.