Ultimi due giorni della rassegna per le scuole dal titolo "Teatrando, dal rione alla città, all'Europa"

Ritorna, per la decima edizione, la Rassegna Scolastica - Teatrando: dal rione alla città… all’Europa! Si apre con una mostra fotografica sui 10 anni di attività la X edizione della Rassegna teatrale più attesa e frequentata dalle scuole della città di Trieste e non solo: Teatrando: dal rione alla città... all'Europa! si svilupperà dal 13 al 18 maggio sempre a Trieste dal mattino al pomeriggio e in alcuni casi sino alla sera, al Teatro Silvio Pellico di Via G. Ananian 5/2.

Il progetto, giunto a questo importante compleanno, è il frutto dell'idea della prof.ssa Ardea Cedrini e dell'attore, regista e formatore teatrale Julian Sgherla che collaborano ad iniziative teatrali per le scuole da quasi 15 anni. Il tutto è nato a seguito della partecipazione del gruppo teatrale della scuola “M. Codermatz” a diverse rassegne a livello regionale e nazionale (Mittelteatro di Cividale del Friuli, Rassegna di Cervignano, Rassegna nazionale di Serra San Quirico), Teatrando: dal rione alla città… all’Europa! ha coinvolto in questi primi nove anni quasi diecimila studenti e docenti di scuole di ogni ordine e grado: dall’infanzia alle scuole secondarie di secondo grado, ai ricreatori comunali e a numerose associazioni, contribuendo allo scambio e alla condivisione non solo di spettacoli ma anche di esperienze, laboratori, attività volte ad una piena integrazione tra gli studenti, all’utilizzo delle lingue straniere e all’utilizzo di strumenti tecnologici ed informatici.Il progetto, oramai è divenuto un appuntamento fisso per generazioni di gruppi scolastici.

Teatrando ospita scuole di ogni ordine e grado della regione F.V.G., dei paesi confinanti (Slovenia ed Austria) e della Croazia. La manifestazione è finanziata dalla Regione tramite il bando per i Progetti Speciali e, quest'anno, il progetto è arrivato, per la seconda volta, primo tra tutti quelli presentati in regione.

La Rassegna nasce dal desiderio di creare un’occasione di scambio e di confronto tra le attività teatrali realizzate dalle scuole e vedrà coinvolti ragazzi, insegnanti, genitori, operatori teatrali, dirigenti scolastici ed esperti di teatro. Lo scopo è di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla valenza fortemente educativa e formativa del teatro nella scuola, sollecitando l’impegno degli Enti, delle Istituzioni e delle associazioni.

L'organizzazione è a cura del Comprensivo S. Giovanni di Trieste, capofila del progetto, in rete con altri istituti: I.C. “Bergamas” (TS) - I.C. “Ai Campi Elisi” (TS) - I.C. “San Giacomo” (TS), I.C. "Weiss" (TS), I.S.I.S. "Nautico-Galvani"(TS) - I.S.I.S. “Brignoli Einaudi Marconi” (GO), I.C. “Manzi” (PN).

Alla rassegna parteciperanno 52 gruppi scolastici (più di 1.000 studenti) con 58 spettacoli che verranno rappresentati in 6 giornate, dal mattino alla sera.

A Teatrando si svolgeranno, come ogni anno, anche laboratori teatrali, “salotti teatrali” e attività di scrittura e giornalismo.

Sarà redatto per il settimo anno consecutivo il giornalino L’applauso! con le recensioni degli spettacoli realizzate dagli studenti della scuola Codermatz e verrà realizzato, per il quinto anno consecutivo, anche il TeatrandoTg, messo in atto grazie al progetto di alternanza scuola-lavoro con l'I.S.I.S. "Nautico-Galvani".

Anche questa edizione vedrà molti studenti tra i protagonisti dell'incontro con un attore della nostra regione che chiuderà sabato 18 alle ore 16.45 la manifestazione. Negli anni passati sono stati nostri ospiti: Ariella Reggio, Emanuela Grimalda, Franco Però, Maria Grazia Plos, Marzia Postogna, Giorgio Amodeo, Sabrina Morena, Andrea Binetti e Adriano Giraldi. Quest'anno tocca all'attore del Teatro Stabile Il Rossetti Andrea Germani, da poco visto sul grande schermo in Euforia di Valeria Golino accanto a Riccardo Scamarcio. La partecipazione a Teatrando è gratuita per tutti i gruppi.

Per informazioni: rassegnateatrando@yahoo.it / 366.5423592