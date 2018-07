Teatro e musica: continuano gli appuntamenti del Lunatico Festival

Martedì 3 luglio prosegue il Lunatico Festival con lo spettacolo "Il volo di Michelangelo" della Compagnia Teatri d'Imbarco (Firenze)

Dalle 20.30 via aspetta un racconto teatrale per voce e violoncello con Beatrice Visibelli, Marco Natalucci e Dagmar Bathmann.

Un lungo volo nella vita d'un mito. Quasi una fiaba popolare, a volte poetica, a volte ironica. Per ripercorrere tutto d'un fiato il mistero concretissimo del genio indiscusso dell'arte universale. Un invito alla conoscenza.

Uno spettacolo teatrale per raccontare la vita di Michelangelo, del creatore divino. L’intento della narrazione drammaturgica è quello di raccontare la grande leggenda artistica e biografica del genio mettendola a confronto con alcune verità storiche emerse dopo quattro secoli di indagini critiche che hanno frugato in ogni dettaglio della sua vita. E naturalmente viaggiare in leggerezza dentro l’aneddotica e le imprese artistiche, e i tratti della sua personalità. Il racconto sarà appassionato, popolare, divertito, per comporre il ritratto di un artista che mantiene intatto il potere di emozionare tutti.

Lo spettacolo si inserisce all’interno di un percorso artistico che la Compagnia Teatri d’Imbarco ha intrapreso da anni intorno alle biografie di alcuni grandi italiani nel mondo, come Giacomo Puccini, Tina Modotti, Amedeo Modigliani, Amerigo.



Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con Accademia delle Arti del Disegno e con Accademia di Belle Arti di Firenze.

Compagnia Teatri d'Imbarco

Con Beatrice Visibelli Marco Natalucci

al violoncello Dagmar Bathmann

Organizzazione Cristian Palmi, Maria Grazia Campus

Testo e regia Nicola Zavagli