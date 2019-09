Teatro in dialetto triestino, al via il 18 ottobre la 35esima stagione de L'Armonia

Si alza il sipario sulla trentacinquesima Stagione de L’ARMONIA, una presenza costante nel panorama teatrale triestino, una realtà radicata nel “Cuor de Trieste!”. È stata presentata stamattina, 3 settembre, presso la Sala Giunta in Municipio a Trieste, ospiti dell’Assessore ai Teatri Serena Tonel, la conferenza stampa di presentazione della 35a Stagione del Teatro in Dialetto Triestino, organizzata e promossa da L’ARMONIA – Associazione tra le Compagnie Teatrali Triestine (affiliata F.I.T.A. – F.I.T.A.-U.I.L.T. FVG) con il patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Comune di Trieste.

Una produzione costante di spettacoli che testimoniano il trascorso storico-culturale della nostra città, che traspongono testi già noti, ma con ambientazioni e parlata genuinamente triestini, o che presentano testi originali che portano in scena il presente con le sue tematiche. Tale attività si configura come un vero e proprio Teatro Stabile del Dialetto Triestino che, unico in Italia, presenta, ininterrottamente dalla sua fondazione nel 1984, Cartelloni con testi originali messi in scena dalle Compagnie associate.

Cartellone 2019/2020

Divertimento, tradizione e cultura con le Compagnie de L’ARMONIA e la passione, la simpatia e l’entusiasmo di chi ama il Teatro e si prodiga per farlo, al fine di diffondere il patrimonio culturale e le tradizioni popolari che la Città e il Dialetto Triestino rappresentano. La nuova Stagione prenderà il via il 18 ottobre e si concluderà a metà aprile (venerdì e sabato ore 20.30, domenica ore 16.30) nella storica sede del teatro “Silvio Pellico” di via Ananian (Trieste). Il Cartellone 2019-2020 prevede 8 commedie in abbonamento, una delle quali ad ingresso gratuito offerta da Banca Mediolanum, e 2 fuori abbonamento. Spettacoli variegati nei temi e nei generi, in prevalenza comici e brillanti e commedie musicali anche tinte di giallo. Un Teatro che vedrà protagonisti gli oltre 220 soci (autori, registi, attrici, attori, tecnici, ecc.) delle 10 Compagnie de L’ARMONIA, tutte affiliate F.I.T.A. – Federazione Italiana Teatro Amatori. Il debutto della nuova Stagione vedrà protagonista Il Gruppo IL GABBIANO e la commedia divertente VIVA I SPOSI! da “Va tutto storto” di Olivier Lejeune, adattamento in dialetto triestino e regia di Riccardo Fortuna (18-19-20 / 25-26-27 ottobre).

Qui maggiori informazioni sul programma

Tariffe ribassate

In occasione del suo 35° compleanno L’ARMONIA fa un regalo al pubblico: tariffe ribassate! BIGLIETTI: INTERI € 10,00 - RIDOTTI € 8,00 (spettatori con meno di 25 anni o più di 65) – UNDER- 14 € 5,00 (+ € 1,00 di prevendita) - SOCI COOP ALLEANZA 3.0 e CLIENTI BANCA MEDIOLANUM € 8,00 (esteso a tutte le fasce d'età). CAMPAGNA ABBONAMENTI 2019-2020 de L’ARMONIA: biglietteria TICKET POINT di Corso Italia 6/c a Trieste (1°PIANO).

TURNI FISSI 1o e 2o Venerdì, 1o e 2o Sabato, 1a e 2a Domenica - TURNO LIBERO. ABBONAMENTI: INTERO € 56,00 - RIDOTTO € 46,00 (meno di 25 o più di 65 anni e a coloro che lo acquisteranno presso Circoli aziendali, Associazioni culturali, ricreative, ecc.; Soci Coop Alleanza 3.0 e Clienti Banca Mediolanum) - SPECIALE SCUOLE € 20,00 (4 spettacoli a scelta, abbonamento dedicato gli studenti delle scuole, dalle Primarie all’Università, un’opportunità per assistere ai nostri spettacoli ad un prezzo di propaganda).

E poi c’è una novità: PORTA UN NUOVO ABBONATO € 40,00 (per ogni abbonato che ne porta uno nuovo, per entrambi prezzo speciale). Da sottolineare anche che quest'anno abbiamo avviato una sorta di convenzione con la PALLAMANO TRIESTE per sostenerci vicendevolmente, concedendo al rispettivo pubblico le tariffe ridotte per biglietti e abbonamenti. Il Cartellone verrà presentato agli Abbonati al Teatro di via Ananian domenica 22 settembre alle ore 18.00 con un SPETTACOLO A SORPRESA, ospiti Leo e Gerry Zannier. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.