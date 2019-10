"Sono solo chiacchiere e pettegolezzi", lo show di Teatro Bandùs sbarca a Muggia

Domenica 27 ottobre 2019 alle ore 17:00 l’Associazione Culturale Teatro Bandùs presenta "Sono solo chiacchiere e pettegolezzi", spettacolo liberamente ispirato dalla commedia “Rumors” di Neil Simon, Testo e Regia di Isaura Argese.

La trama

I fatti si svolgono a New York dove gli invitati alla festa per l’anniversario di matrimonio del vice sindaco della città, si ritrovano a dover affrontare il tentato omicidio del loro illustre concittadino. Il tanto imprevisto quanto drammatico evento genera una imbarazzante e sgradevole situazione, che viene gestita in maniera grottesca, dove tensioni e timori contribuiscono ad evidenziare la fragilità e le nevrosi di ciascuno di essi.

La commedia si sviluppa su due atti dove predomina una costante comicità surreale che diverte lo spettatore, lasciando al tema del "giallo" un ruolo marginale di soggetto di fondo. Durata 1 ora e 20 minuti.

I biglietti

Ingresso unico € 8,00 – senza prenotazione del posto

Apertura Biglietteria ore 16:00

Inizio spettacolo ore 17:00

Gallery