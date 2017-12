Capodanno al teatro san Giovanni: canzoni d’autore, burlesque, cabaret e un ricchissimo buffet

La proposta del Teatro San Giovanni per il 31 dicembre: Brindisi di fine anno e tante sorprese. Musica, Canzoni d’autore, Pista da ballo, esibizioni di Burlesque, Cabaret, Comicità, un ricchissimo buffet e amici che s’incontrano! Festeggiamo assieme l’arrivo del Nuovo Anno in compagnia di: Lady BB (artista burlesque), Giovanni MIANI (interprete di grandi successi da ascoltare e da ballare) e Dino Bronzi (cabarettista con un irresistibile repertorio di sketch, personaggi e scenette) in un accogliente teatro di Trieste, con l’organizzazione del Gruppo Teatrale Petit Soleil di Trieste e l’Associazione Culturale Custodi del Tempo di Pordenone.

Regista e organizzatore della serata sarà il direttore artistico del Teatro San Giovanni, Aldo Vivoda. La prima edizione di Capodanno a Teatro cerca un approfondito rapporto innanzitutto con il territorio del rione San Giovanni di Trieste, nonché con la città stessa e la regione. Come ogni Capodanno che si rispetti ci sarà spazio per divertirsi, sacrificando qualche poltroncina alle esibizioni di ballo del pubblico, che diventerà – con gentilezza – protagonista.

Saranno anche rispettati i peccati di gola:non ci sarà un vero e proprio cenone ma un dopocena di qualità offerto dal catering dei Custodi del Tempo, con prosciutto cotto in crosta, cotechino e lenticchie, dolci, grandi vini e spumanti. Il ritrovo sarà il 31 dicembre dalle 21 con un brillante spettacolo, allietato da cibo e bevande di qualità, che culminerà con il brindisi allo scoccare di mezzanotte; e poi si ballerà ancora per ore, per celebrare l'arrivo del 2018! Il biglietto di ingresso è di 20€, acquistabile direttamente in teatro.

Per informazioni e prenotazioni:

Mail: info.teatrosangiovanni@gmail.com

Facebook: /teatrosangiovanni