Galà dell'Operetta al Rossetti in occasione del tricentenario della nascita di Maria Teresa

Mercoledì 27 dicembre prossimo alle ore 20,30 al Politeama Rossetti di Trieste va in scena il Galà dell’Operetta dedicato a “Die Kaiserin: Maria Teresa e il sogno di un Impero”.

Organizzato dall’Associazione Internazionale dell’Operetta Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, la Mitteleuropa Orchestra e l’Associazione Musicale Aurora Ensemble e con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia- Assessorato alla Cultura e Turismo Fvg celebra il trecentesimo anniversario dalla nascita di un’imperatrice, a cui Trieste deve gran parte del suo successo e, allo stesso tempo, il venticinquesimo anno di attività dell’Associazione Internazionale dell’Operetta.

Il programma musicale passa dalle marce d’ordinanza alle melodie di Mozart, il più importante compositore di Singspiele, antesignani dell’operetta, che Maria Teresa abbia potuto conoscere.

Ricorda la figura della grande sovrana attraverso l’operetta che Leo Fall dedicò alla storia della sua vita e propone brani di quei compositori che, con il loro operato, onorarono l’Austria-Ungheria e il suo mondo di imperatori, re, principi, nobili, luminosi saloni, sontuosi balli e spensierata allegria. Accanto a musiche celeberrime, tratte dalle operette danubiane più amate, quali Il Pipstrello di Johann Strauss, La Contessa Maritza di Imre Kálmán, Al Cavallino bianco di Ralph Benatzky, La Principessa Sissi di Fritz Kreisler, Venus in Seide di Robert Stolz, il Gala propone pagine sinfoniche di raffinata eleganza, come l’Ouverture da concerto Miramare, dedicata da Julius Fučik allo splendido castello sul Golfo di Trieste.

Protagonista della serata la principessa dell’operetta rumena Daniela Vlădescu, ospite d'onore della serata, che, oltre a farci rivivere con la sua voce brillante il ricordo di quei fasti, riceverà il Premio Internazionale dell’Operetta, XXIX edizione.

Il programma brioso e allettante, nell’intento di descrivere attraverso i passaggi musicali più significativi il grande momento di forza della storia degli Asburgo, quello appunto di Maria Teresa, fino alla loro scomparsa sulla scena geopolitica dopo la prima guerra mondiale, è stato predisposto dal maestro Romolo Gessi che dirigerà la Mitteleuropa Orchestra. Sulla scena il soprano Ilaria Zanetti, il tenore Andrea Binetti, il baritono Gabriele Ribis e il violinista Tomáš Kadlubiec affiancheranno la cantante rumena in uno sfarzoso percorso attraverso alcune delle arie più note della piccola lirica, alternate a raffinate pagine sinfoniche di rara esecuzione.

Il Corpo di ballo Artinscena movimenterà alcuni brani musicali con le coreografie di Maria Bruna Raimondi e Silvia Ciccone.

Umberto Bosazzi sarà come di consueto il presentatore della serata e proporrà, attraverso le musiche di Josef Wagner, Wolfgang Amadeus Mozart, Leo Fall, Johann Strauss, Emmerich Kálmán, Robert Stolz, Julius Fučik, Fritz Kreisler, Ralph Benatzky e Robert Gilbert, momenti salienti della felice vicenda di Maria Teresa e di come il suo sogno di un Impero trasformò Trieste, da borgo di pescatori e salinari a città cosmopolita.

I biglietti, a prezzo economico, sono in prevendita al Rossetti, da TicketPoint e sul circuito Vivaticket. Informazioni sul sito www.ilrossetti.it, www.triesteoperetta.it e ai numeri tel. 040/3593511, tel.3404738010

Biglietti e informazioni

Prenotazioni e prevendita

Biglietteria del Politeama Rossetti – Largo Giorgio Gaber, 1 tel. 040-3593511 con il seguente orario: da martedì a sabato 8.30-12.30, 15.30-19.30; lunedì chiuso.

Punti vendita: Ticket Point di Corso Italia (giorni feriali 8.30-12.30, 15.30-19), Info Point Centro Commerciale Torri d’Europa (via D’Alviano) e presso tutti i punti vendita del circuito Vivaticket. L’elenco completo è disponibile sul sito www.vivaticket.it. I biglietti si possono acquistare anche online sul sito www.ilrossetti.it. Informazioni anche al tel. 040/3593511.

Prezzo dei Biglietti:

Platea A-B 20 €, ridotto abbonati e aziendali 15 €

Platea C 15 €, ridotto abbonati e aziendali 10 €

Galleria 10 €, ridotto abbonati e aziendali 8 €