Luci e Suoni: continuano gli spettacoli al Castello di San Giusto

Nel Cortile delle Milizie del Castello di San Giusto, proseguono con successo gli spettacoli di “ Luci e Suoni”, giunti quest'anno ai 60 anni di programmazione ininterrotta. Realizzati da Airsac Europa gli apputamenti saranno in programma tutte le sere, alle ore 21, fino a sabato 8 settembre.

Personaggi e interpreti

Anche sabato 1 e lunedì 3 settembre, il “Genius Loci”, che vive da secoli nel castello, dialogherà con i suoi figli presso il bastione Rotondo , il bastione Lalio, il bastione Fiorito e con tanti ospiti : l’alchimista Borri ,Casanova, Winckelmann, Da Ponte, il barone Pittoni, Cristina di Svezia e altri, ma anche gente comune, signori e prelati, soldati e venderigole. Ognuno ha di che raccontare!

Interpreti, fra gli altri, gli attori Adriano Giraldi, Maria Grazia Plos, Elke Burul, Maurizio Zacchigna, Gualtiero Giorgini. Consulenza musicale , Liliana Ulessi. Testo e regia di Paola Bonesi.

Gli spettacoli

Gli spettacoli di Luci e Suoni, sono opere teatrali che non prevedono la presenza scenica degli attori ma un racconto registrato da un cast di voci, con scene dialogate che prendono forma e sostanza, suscitando una reale sensazione dell’invisibile presenza dei personaggi e la consapevolezza della loro lontananza storica. Le musiche e gli effetti sonori sincronizzati con l’illuminazione realizzano e sviluppano una fantastica dimensione del testo, immaginato in un sito storico, dove a narrare sono le antiche mura.

Ed ecco che oltre alle voci, come un affresco che si anima, anche le vecchie pietre prendono vita per rievocare un passato forse remoto ma meno distante di quel che sembra.

Prenotazioni e informazioni presso Ticket Point –Corso Italia, 6/c