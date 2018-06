"Sotto il cielo di San Giacomo 2018", al via la rassegna teatrale del "Teatro Incontro" (PROGRAMMA)

Riparte la rassegna "Sotto il cielo di San Giacomo" all'ex Lavatoio di via San Giacomo in Monte, 9, organizzata dal “Teatro incontro” in collaborazione con Amiscout. La prima serata sarà venerdì 15 giugno alle 21 con lo spettacolo "Hanno sparato all'Arciduca", testi dei corsisti del laboratorio di scrittura creativa “Le Bustine di Minerva” di Rita Siligato. Reciteranno gli attori di “Teatro incontro”.

« 28 giugno 1914… Gli uscì una voce che non era la sua: “Pensa ai bambini, i bambini, non lasciarli soli.” Un attimo dopo sentii un grido: Hanno sparato all’Arciduca! Poi, il buio. Così finì la storia di Franz Ferdinand e Sophie, così iniziò la fine della Storia come l’avevamo conosciuta. Quello sparo! Quello sparo terribile, per anni, per anni risuonerà nelle menti di chi ha visto e sentito. Risuonerà nelle orecchie di Gavrilo Princip, diciannovenne, che morirà in carcere, distrutto dalla tubercolosi ossea, quattro anni dopo l'attentato. Echeggerà, attutito, nelle orecchie dei bambini (Sophie, Maximilian e Ernst) orfani di entrambi i genitori. E per Franz Joseph, anziano e solo, sarà un ricordo di altre morti, di altri spari, di sottili pugnali, di figli suicidi. Per la gente comune, sarà un lungo viaggio nella notte»

In allegato il programma completo: Pieghevole - Sotto il cielo di San Giacomo 2018-2

