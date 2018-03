"La Dance Du Pied" e la commedia in dialetto triestino "I Conti... no torna mai" al Teatro San Giovanni

Venerdì 23 e sabato 24 marzo alle 20.30 il Teatro San Giovanni ospiterà il nuovo spettacolo di un artista di livello internazionale: Davide Rausa, in arte MonsieurDavid.

La Dance Du Pied è la danza che tutti gli uomini, abitanti di questo fantastico pianeta, vorrebbero compiere; una danza di gioia, che rappresenta la realizzazione del sé autentico nella sua manifestazione, in cui l’immaginazione è più vivida e il gioco scenico diventa sorprendente.

Chiunque nella vita ha desiderato per un istante di sentirsi sostenuto da una nuvola, augurandosi che quel gesto di fiducia possa svolgere il migliore dei compiti e trasformarsi in una fantasia che incanta e illumina.

Sul palco assieme a Monsieur David, l’attrice, danzatrice e autrice Federica Gumina.

Nel pomeriggio di sabato 24 marzo, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, Davide Rausa terrà inoltre il workshop Fantasia a piede libero – Siamo noi i creatori.

Il workshop, oltre a rispondere alle diverse domande che ogni partecipante può fare all’artista , sarà una vera e propria occasione per sintonizzarsi su quelle frequenze “di casa”(Gioco armonico) in cui il nostro fanciullo, molto spesso dimenticato in cantina, puòliberamente tornare a mostrarsi in tutta la sua grandezza, fuori dallo spazio e dal tempo.

L’obbiettivo dell’incontro creativo è di lasciar e in ognuno quella sensazione di leggerezza che possa danzare insieme alla quotidianità per creare una vita armonica, soddisfacente,accompagnata anche dal coraggio di manifestare ciò che sentiamo momento per momento,arricchendo così la nostra vita e quella altrui.

Tre ore in cui il valore della forma espressiva autentica verrà messo in primo piano. L ’immaginazione e il coraggio della manifestazione creativa vanno rinforzati nel tempo attraverso una disciplina che diventa un volano per rappresentare al meglio la propriaunica vita. Un’occasione per rinforzare il coraggio delle proprie idee attraverso l’uso degliarti e dello spirito. Il workshop è aperto a tutti: danzatori, attori, registi, amatori.

Costo: 30€ a persona.

Domenica 25 marzo, alle 17.30, la compagnia teatrale amatoriale triestina AtorixCaso (F.I.T.A.) presenta lo spettacolo I Conti... no torna mai, soggetto e regia di Ina Rosati.

Edy Simič, uomo d’affari benestante e di nobili origini, condivide la propria lussuosa dimora con l’ingenua e amorevole moglie Mery, il vezzeggiatissimo cagnolino Medoro e una numerosa, nonché litigiosa servitù, costituita da: Giorgio, cuoco imbroglione e opportunista; Ada, rigorosa e puntigliosa governante; Maria, aiuto cuoca un po’brontolona; Giuseppe, cameriere bonaccione e remissivo; Rosina, giovane cameriera un

po’ civettuola.

Giunto alle soglie della vecchiaia con il rammarico di non avere un erede, Edy incarica l’imbranato e pasticcione investigatore Cecconi di rintracciare un figlio illegittimo, frutto di un errore di gioventù.

Quando sembra che l’esito delle indagini lo porti finalmente a ricongiungersi al figliope perduto, una divertente sequenza di paradossali fraintendimenti, rocamboleschi colpi e discena e l’arrivo di nuovi personaggi (il candido Samba e la misteriosa balia Pina) faranno rinviare l’inevitabile lieto fine.

Ingresso unico: 5€.