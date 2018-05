"Dieci", tip tap e tanto altro: danza, canto e recitazione per lo spettacolo di Toc Toc Acsd

Toc Toc Acsd approda per la seconda volta dalla sua fondazione sabato 2 giugno p.v. alle 20.30 al teatro Rossetti con lo spettacolo di fine anno intitolato “Dieci”, un’inedita storia ballata, cantata e interpretata da tutti gli allievi di questa associazione in continua e costante crescita grazie alla passione degli allievi che la frequentano e a un instancabile Staff. Toc Toc celebra il suo decimo anno inserendo in questo show alcuni pezzi rivisitati, ma che negli anni hanno lasciato il segno.

Nata nel 2008 dalla volontà di Michela Bianco e Valentina Ritossa, ha visto il contaminarsi di una disciplina, il Tip Tap, che sta tornando in auge. Più di 140 allievi tappatori, di cui tre Campioni Nazionali trio nel 2015, un continuo crescere di riconoscimenti degli allievi della scuola con borse di studio a stage con ballerini internazionali, inviti ad eventi e festival.

A dirigere la scuola, curare le coreografie di tap e scrivere i testi degli spettacoli Michela Bianco, diplomata Mts, ballerina e coreografa che continua a viaggiare e studiare in Italia e all’estero con gli allievi, affiancata da un team meraviglioso: Zita Fusco (teatro e dizione), Fabrizio Ursic (regia), Kristina Frandolic (canto), Lara Allotta (classic modern e minidanza), Monica Piazzesi (hip hop), Lara Basiaco (tap base), Alessio Morpurgo (Impro), le magie musicali in collaborazione con Maxino e le voci di Enrico Bianco e Maria Musti, logistica organizzazione segreteria sono curate da Cristiana Ricatti e Paola Gubertini. Insomma una famiglia sempre più allargata pronta anche quest’anno .

L’emozione di calcare nuovamente questo palco è tanta, con lo spettacolo che non è un saggio, ma una vera e propria storia; sarà ricco non solo di tip tap in tante contaminazioni diverse, ma sarà accompagnato dalla parte teatrale, dalla parte di danza classica moderna, hip hop e dai ragazzi di canto e da sperimentazioni davvero interessanti e inaspettate.

Uno spettacolo giovane, pieno di ragazzi e non solo, 280 piedi che balleranno e che faranno trascorrere due ore e mezza cariche di energia!

Info e biglietti: Toc Toc via del Destriero 19. Tel. 0402411274 / 3388027242 / 3389805040 / 338 2167494