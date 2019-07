"Ten", l'omaggio a Michael Jackson a dieci anni dalla scomparsa

Ten è un omaggio a Michael Jackson a dieci anni dalla scomparsa. La regia e il soggetto sono di Francesca Basile e Annalisa Scherbi, e il progetto è a cura di Progetto Danza con Annalisa e Francesca ASD. Lo spettacolo si svolge nell’ambito di Trieste Estate 2019, la rassegna di eventi e spettacoli di vario genere promossa e organizzata dal Comune di Trieste per animare le serate estive cittadine, giunta alla sua sedicesima edizione.

Per festeggiare i suoi primi dieci anni, l'associazione Progetto Danza propone lo spettacolo Ten, un omaggio al re del pop Michael Jackson di cui ricorre quest'anno il decennale della scomparsa. I più celebri successi della pop star verranno interpretati dagli allievi dei corsi di danza e dalle ragazze della sezione Pole Dance Trieste. Con loro sul palco si esibiranno anche altre realtà locali con le quali l'associazione collabora da, tempo come il gruppo rock SinHeresY, i ragazzi della Sezione Acrobatica della Ginnastica Triestina (parkour) e la danzatrice orientale Ylenia Tedisco.

Alcuni dei brani della serata saranno proposti in live e riarrangiati in chiave symphonic metal dalla band triestina SinHeresY che festeggia anch'essa quest'anno il decennale della nascita. Tra i brani proposti ci saranno Thriller, Smooth Criminal, Black or White, Bad e molti altri ancora.

Progetto Danza

Progetto Danza è stata costituita nel 2008 con lo scopo di divulgare e diffondere la danza nelle sue molteplici forme: lavora molto con ragazzi e bambini, ma si apre anche ai corsi per adulti. Negli anni sono state proposte diverse discipline come la danza classica, la danza moderna, l'hiphop e da ultima la pole dance. Quest'ultima permette al danzatore di esplorare una nuova dimensione, quella verticale, spostando ed ampliando il piano coreutico.