Test drive gratuito in piazzale Straulino

Per chi fosse interessato a fare un Test Drive gratuito per la Sicurezza Stradale, gli agenti dell'Educazione alla Mobilità della Polizia Locale, insieme al partner ACI-Ready2Go, offrono questa possibilità ai titolari di patente di guida B.

Per partecipare alla prova basta presentarsi in piazzale Straulino (area ex piscina Bianchi)

martedì 31 luglio 2018 dalle 10 alle 15.

Per ricevere ulteriori informazioni è possibile telefonare allo 040.675.7709, lunedì 30 luglio dalle 14 alle 16.