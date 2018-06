The Color Run a Lignano: torna la sunset edition della coloratissima corsa a ritmo di musica

Tra un mese esatto, sabato 28 luglio ritorna a Lignano Sabbiadoro la versione tutta sunset di The Color Run powered by Skittles, la corsa organizzata in Italia da RCS Sport – RCS Active Team.

La località friulana infatti ospiterà per il terzo anno consecutivo una delle fun race più coinvolgenti di tutti i tempi (oltre 17 mila sono stati i partecipanti alla stessa tappa del 2017) per un format rinnovato che trasformerà una giornata di sport e di festa in un ricordo memorabile.

Il percorso si snoderà a Lignano Pineta, l’area a forma di spirale immersa nel verde che ha saputo conservare un’atmosfera esclusiva tanto amata da Hemingway. Qui le partenze inizieranno dopo le ore 17 dal lungomare Kechler, con il suggestivo e tradizionale passaggio in spiaggia. Una volta arrivati al traguardo tutti i partecipanti rientreranno al Villaggio in piazza Marcello D’Olivo per continuare la festa beneficiando della luce e della magia del tramonto. Tante le attività che i Partner pianificheranno sino alla tarda serata, tutti capitanati dal Title Skittles, con il suggestivo lancio dei color blast che si susseguiranno al ritmo della musica scelta da RDS 100% Grandi Successi, radio ufficiale di questa nuova edizione. Lungo il tracciato saranno posizionati sette punti divertimento: 5 colori, 1 di bolle (novità del 2018) e 1 punto schiuma. Offrendo una vera experience a tutti i color runner. Tra le altre novità di questa edizione spicca in particolare il tema Hero, da cui il nome #herotour: il mood creativo lanciato a gennaio negli Stati Uniti dal fondatore Travis Snyder, tutto ispirato agli eroi del quotidiano.