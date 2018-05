The Dire Straits Experience ad Abbazia: i membri dello storico gruppo a due passi da Trieste

I The Dire Straits Experinece, con i membri e collaboratori originali del gruppo leggendario (sciolto nell 1995), ovvero Chris White, Chris Whitten, con i musicisti rinomati dell'Inghilterra John Maul, Paul Geary, Mark McDonagh, Matther Manasse, Russel Matthews, Forrest Jabir, Austin Bagnall, Andrew Hawkins e Terence Reis tornano live il 1 luglio 2018 ad Abbazia (Opatija), bellissima città croata a due passi da Trieste e Udine.

Sultans of Swing, Brothers in Arms, Romeo and Juliet, So Far Away e Money for Nothing sono solo una parte dei successi planetari degli Straits, e ora abbaimo una rara opportunità di ascoltarli nell'esibizione dei membri e collaboratori originali!

Il concerto si terrà presso l'Open Air Theatre a partire dalle 21.30.

I biglietti sono in vendita a partire da 12 euro presso il sito: https://www.mojekarte.hr/it/ dire-straits-experience/ tickets-577591.html