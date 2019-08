Musica e divertimento a Sistiana con The retromantics

Non c'è due senza tre! Prima della fine dell'estate i The Retromantics torneranno al Chiosco VERDE di Sistiana per il terzo e ultimo djset in riva al mare di quest'anno.

I The Retromantics come sempre proporranno una selezione musicale a base di synthpop, new wave, new romantic, italo, synthwave, post punk, glam, electro, 80s classics and alternative.

Come ospite speciale della serata stavolta sarà presente la bellissima Jasmin Evilution, DJ tedesca con alle spalle una grande conoscenza di musica New-Wave, 80s, Post-Punk e diversi DJset.



"The Retromantics" nascono dall'idea del producer Cosmo Cocktail e della dj EleNoir, per dare vita ad un duo dj che si occupa di riportare in auge diverse sonorità del passato, da quelle più commerciali e conosciute, a quelle più ricercate e di nicchia.



La serata si svolgerà al Chiosco VERDE

Baia di Sistiana, 34011 Sistiana (TS)

Inizio serata ore 21



- FREE ENTRY -



www.facebook.com/events/648954278943710/