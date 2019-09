"Tirime su - Coppa Vetturino™️": alla scoperta delle origini del famoso dessert

Sarà proiettato in anteprima anche il documentario “La vera storia del Tiramisù”: l’evento è organizzato dal Consorzio Culturale del Monfalconese, dall’Ecomuseo Territori “Genti e Memorie tra Carso e Isonzo”, dalla Camera di Commercio Venezia Giulia, da Aries e da PromoTurismoFvg

"Tirime su - Coppa Vetturino™️ - Alla scoperta delle origini del dessert più famoso al mondo" è il titolo del convegno in programma a Trieste lunedì 16 settembre alle ore 16.30 nella Sala Maggiore del Palazzo della Borsa Vecchia (piazza della Borsa, 14). L'evento istituzionale viene organizzato nell'ambito del progetto di valorizzazione del "Tirime su - Coppa Vetturino™️" realizzato dal Consorzio Culturale del Monfalconese, dall'Ecomuseo Territori "Genti e Memorie tra Carso e Isonzo", dalla Camera di Commercio Venezia Giulia, da Aries e da PromoTurismoFvg.

Nel corso dell'iniziativa sarà proiettato in anteprima anche il documentario “La vera storia del Tiramisù”. È ancora poco noto, infatti, che la versione originaria del dolce più famoso al mondo - così come il suo nome - sia stata ideata dallo chef stellato Mario Cosolo per i suoi clienti del ristorante di famiglia “Al Vetturino” che all’epoca - alla fine degli anni 30 - si trovava a Pieris, in provincia di Gorizia.

L'ingresso all'evento di lunedì 16 settembre è libero, fino ad esaurimento dei posti a sedere in sala, previa registrazione a questo link:www.eventbrite.it/e/biglietti-alla-scoperta-del-tirime-su-coppa-vetturino-la-ricetta-originale-71769666003

Per informazioni: ARIES tel +39.040.6701251 info@ariestrieste.it