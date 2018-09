Tonino Carotone in concerto a Staranzano

È un mondo difficile

e vita intensa

felicità a momenti

e futuro incerto

Sabato 22 settembre Tonino Carotone si esibirà all'Urca Festival di Staranzano. Dalle 21.30, in piazza Dante Alighieri, l'artista spagnolo vi farà innamorare con il suo particolarissimo stile «alcolico romantico».

Nato a Burgos, ha trascorso l'infanzia e gran parte della sua giovinezza a Pamplona. Da sempre innamorato della musica italiana (lo pseudonimo è un chiaro riferimento a Renato Carosone, con cui ha anche collaborato) è arrivato in Italia per la prima volta nel 1995 con altri renitenti alla leva spagnola ottenendo il successo con il brano Me cago en el amor, presente nel disco Mondo difficile uscito nel 2000, suggellato dal Disco d'oro per le oltre 70 mila copie vendute.

Urca Festival



URCA nasce dall'incubatore Compagnia del Carro di Staranzano, associazione culturale ricreativa. Urban Caos racchiude diverse tipologie di arte: musica, buskers, magia, cibo ed installazioni. Un vero e proprio contenitore di idee ed espressioni che stupiranno con innovazione.