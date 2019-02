Pinkover, gratis al Loft l'omaggio ai Pink Floyd

Dark side of the moon, The wall e Wish you were here sono solo alcuni dei brani riproposti dai magnifici Pinkover. L'appuntamento è per sabato 9 marzo al Loft, dove la tribute band vi farà viaggiare dal 1973 al 1993 con le musiche più belle di una delle gemme del rock.

L'ingresso è gratuito



Formazione

- Federico Mreule - Voce e Chitarra

- Michele Zabucchi - Voce e Chitarra

- Dario Degrassi - Tastiere

- Alessandro Conte - Batteria

- Francesco Cainero - Voce e Basso.