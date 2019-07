Torna "Trieste on sight" a Campo Sacro: concerti, sport ed "esperimenti di cittadinanza"

Trieste on Sight si prepara a tornare per il settimo anno consecutivo all'Ostello Alpe Adria di Campo Sacro, dal 5 al 7 luglio 2019. Un'iniziativa nell’ambito del progetto SpaziAttivi-Culture della Solidarietà, che si compone di laboratori, focus e socialità per promuovere i valori a cui si ispira Arci Servizio Civile. Una fattiva collaborazione tra volontari di Servizio Civile, associazioni del terzo settore, giovani e cittadinanza su idee e proposte per le nostre società, per sperimentare spazi e nuove modalità della cittadinanza attiva, declinate quest'anno sul tema della partecipazione, soprattuto quella dei giovani alle decisioni per la collettività.

L'incontro nazionale

Per l’occasione, Trieste on Sight ospiterà anche il Secondo Incontro Nazionale dei volontari di Arci Servizio Civile: cinquanta ragazzi da tutta Italia convergeranno infatti a Trieste per una discussione sulle forme di partecipazione nel Servizio Civile Universale e all’interno di Arci Servizio Civile. In quest’ottica, il progetto SpaziAttivi-Culture della Solidarietà(finanziato dalla regione Friuli Venezia Giulia tramite fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) ha già avviato nel corso dell’anno il Forum regionale dei volontari di ASC. In questo solco si colloca la storia dell’associazione giovanile #MaidireMai-NikoliReciNikoli, nata proprio per offrire a volontari e ai giovani la possibilità di esprimere proposte di cittadinanza nell’universo di Arci Servizio Civile.

Il Villaggio Trieste on Sight sarà anche semplicemente un luogo d'incontro e di confronto, con esibizioni di band dal vivo, ristorazione e attività motorie “en plein air” (dall'equitazione al tiro con l’arco, dal green volley al tennis tavolo).

Programma

Si partirà venerdì 5 luglio alle ore 11.00 con 2 laboratori: "Non alimentare lo spreco" (dedicato al recupero creativo del cibo, contro lo spreco alimentare; laboratorio a cura di Alleanza 3.0 in collaborazione con Libera) e “Coloriamo Trieste on Sight” (laboratorio di pittura con materiali di recupero curato dall’Associazione Oltre Quella Sedia). Alle ore 15.00 si proseguirà con il laboratorio Conosciamoci: unici come persona e come comunità.

Alle ore 17.00 Marco Anzovino, educatore e musicoterapeuta, condurrà il focus “Accorgersi e dedicarsi” sull’imparare a sviluppare un proprio senso critico e a saper leggere i messaggi che la società ci manda.

Ancora Anzovino nell’ambito di “Al tramonto... un libro” alle ore 19.00 presenterà il suo libro “Le ragazze al terzo piano” che racconta le vite di tre ragazze che trascorrono il primo anno di Università assieme in un appartamento a Padova.

Alle ore 21.00 i 3 Prašički-3 Porcellini concluderanno la giornata con il loro trascinante AlpenFolkRockDisco.

Sabato 6 luglio Trieste on Sight ospiterà il 2° Incontro Nazionale dei volontari di Arci Servizio Civile. Sono previsti una cinquantina di giovani provenienti da tutte le regioni italiane che dalle ore 9.00 alle 18.00, presso la Centrale Idrodinamica del Porto Vecchio, discuteranno temi di importanza fondamentale per lo sviluppo del servizio civile e della nostra società. Le tre tematiche principali che i giovani volontari discuteranno saranno dedicate al senso e all’importanza del servizio civile oggi, nell’ottica dell’impegno dei giovani e della cittadinanza attiva. Alla giornata di lavoro interverrà Licio Palazzini, Presidente Nazionale di Arci Servizio Civile e parteciperà Feliciana Farnese, rappresentante dei volontari in Servizio Civile presso la Consulta Nazionale per il Servizio Civile, assieme ad alcuni ex volontari di ASC Trieste ed FVG, oggi membri attivi dell’Associazione #MaidireMai-NikoliReciNikoli.

Le attività invece all’Ostello Alpe Adria di Campo Sacro inizieranno alle ore 10.00 con una passeggiata e laboratorio per il riconoscimento e trasformazione delle piante spontanee ad uso anche gastronomico e fitoterapico. Alle ore 15.00 il programma prevede il laboratorio “Dal Formato alla Storia – segno e colore per dare carattere, e ruoli, a una forma” a cura del Gruppo Immagine mentre alle ore 17.00 il Focus sarà improntato sulle “Vie della Resistenza” a cui seguirà la presentazione del libro “I signori della notte” di Fabio Marson. Chiusura musicale alle ore 21.00 con gli Ask Her Out.

Domenica 7 luglio dalle ore 10.00 alle 18.00 si terrà la Mostra Mercato, con prodotti di biocosmesi, benessere, salute, artigiano, degustazioni e libri allietata dalla musica irlandese dei Drunken Sailors.

Sempre alle ore 10.00 avrà inizio anche il laboratorio G.A.S.! Green, Active, Supportive – culture per condividere proposto dalle volontarie del Servizio Volontario Europeo di Arci Servizio Civile in collaborazione con EuropeDirect del Comune di Trieste.

Alle ore 17.00 il Focus, intitolato “Costruire SpaziAttivi”, costituirà uno dei momenti più importanti del percorso annuale di ASC FVG e dei suoi volontari: il focus sarà infatti un fondamentale momento di discussione e interazione tra i volontari e gli enti per discutere l’importanza della partecipazione e della rappresentanza dei giovani volontari, ex volontari e anche futuri volontari nel mondo associativo. Alle ore 19.00 per “Al tramonto… un libro” si terrà la presentazione di “Radice quadrata di zero: principi di logica irrazionale di una manipolazione affettiva” di Raffaela Ruju.

Il Carrozz0ne alle ore 21.00 ripercorrerà diversi generi musicali che vanno dal folk al pop, dal blues al rock, con incursioni nella musica d'autore italiana concludendo Trieste on Sight 2019.

E poi, ancora, lo sport per tutti (tiro con l’arco, green volley, makotokai karate, tennis tavolo, ...) e l'attività all'aria aperta, un’ ampia esposizione di libri e di punti informativi e la ristorazione, con la cucina serba e greca.

Sono previste presenze anche da fuori Trieste che avranno la possibilità di pernottamento in ostello e camping.

Trieste on Sight 2019 è organizzata da Arci Servizio Civile FVGe #MaiDireMai-#NikoliRečiNikoli in coorganizzazione con il Comune di Trieste – Progetto Area Giovani; con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e il patrocinio del Comune di Sgonico-Zgonik e del Consolato Generale di Grecia a Trieste; con la collaborazione di ACEGAS – Ambiente e del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Trieste; con la partecipazione di Zsšdi, Oltre Quella Sedia, Dragon Rouge, Alleanza 3.0, Knulp, Future Oil, Kras, Libera, Vuk Karadžič, Bioest,Tržaško Knjižno Središče TKS360, Europe Direct, Slovik.

Tutte le informazioni

PAG Progetto Area Giovani/Polo Giovani Toti – piazza Cattedrale, 4a, Trieste

pologiovani.toti@comune.trieste.it

pag.comune.trieste.it

https://www.facebook.com/progettoareagiovani/

www.arciserviziocivilefvg.org

Gallery