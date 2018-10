“(Tra parentesi)”: incontro con Peppe Dell’Acqua e Nico Pitrelli

Continua a suscitare consenso, commozione e nuova consapevolezza “(Tra parentesi) la vera storia di un’impensabile liberazione”, la nuova produzione dello Stabile regionale che ha debuttato il 18 ottobre e replica fino all’11 novembre alla Sala Bartoli. Allo spettacolo – scritto e interpretato da Peppe Dell’Acqua e Massimo Cirri e diretto da Erika Rossi – sarà dedicato un incontro di approfondimento e discussione che si terrà martedì 6 novembre alle 17.30 alla Sala Bartoli.

L’evento – che è organizzato dallo Stabile regionale in collaborazione con ProESOF Towards Trieste 2020 Euroscience Open Forum – proporrà una conversazione fra lo stesso Peppe Dell’Acqua e Nico Pitrelli, autore del libro su Franco Basaglia “L’uomo che restituì la parola ai matti” e responsabile della comunicazione per ESOF 2020. I temi della riflessione saranno naturalmente quelli percorsi nello spettacolo: l’azione e la “rivoluzione” di Franco Basaglia letti da un punto di vista privilegiato, nel quarantennale della Legge 180.

L’ingresso all’incontro sarà libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. In occasione dell’incontro saranno in vendita i volumi della Collana 180.