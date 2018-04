Trapattoni ospite ai Lidl triestini: per l'occasione autografi, foto e "Pizza party"

Il celebre allenatore nonchè ex giocatore di calcio Giovanni Trapattoni sarà a Trieste per un doppio appuntamento presso i supermercati Lidl.

La catena organizza un primo appuntamento sabato 7 aprile dalle 10 alle 12 nel punto vendita di Fabio Severo 28/30 mentre nel pomeriggio dalle 16 alle 18 si terrà il secondo incontro col Mister nel supermercato Lidl di via Valmaura 12.

Trapattoni sarà a disposizione dei fan per foto e autografi. Se questo non bastasse, per festeggiare l'ospite Lidl propone anche un "Pizza party": dalle 10 alle 19 infatti saranno offerti ai partecipanti pizza "Italiamo" e bibita.

Ci sarà la possibilità di scegliere tra margherita, Napoli e parmigiana, o per chi avesse problemi di intolerranze, sarà offerto anche uno snack senza glutine.

Per l'occasione saranno previste nei punti vendita triestini anche diverse offerte speciali.