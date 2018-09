Aned, a Palazzo Gopcevich si parla di trapianto di rene

Domenica 9 settembre l' ANED, l'associazione ONLUS di dializzati e trapiantati di rene, si riunità a Trieste per un'assemblea regionale. un appuntamento in cui i Soci, Pazienti e loro familiari vengono a conoscenza di quanto l'associaziome ha fatto nell'anno appena trascorso, quali i programmi per il futuro, quali le problematiche della categoria in regione e a livello nazionale e quali le novità.

Il trapianto di rene oggi

Il trapianto renale è la migliore terapia sostitutiva della funzione renale possibile: lo è in termini di riabilitazione, di qualità di vita ma anche e soprattutto in termini di speranza di vita in tutti i gruppi di pazienti, anche negli anziani quando le loro condizioni complessive lo consentono. Il procurement degli organi a scopo di trapianto è una tappa limitante fondamentale in questa attività: ogni sforzo deve essere fatto per fornire ai nostri pazienti questa risorsa indispensabile e preziosa. Istanze etiche si riflettono necessariamente sull’ utilizzo di questi organi perché nessuno spreco è pensabile; questo però non può tradursi meramente nel fornire questa disponibilità soltanto ai pazienti che appaiono “migliori” nel senso di garantire una più lunga durata ipotizzabile del organo trapiantato. A fronte di un procurement adeguato, come quello della nostra Regione grazie ad uno sforzo organizzativo che coinvolge tutte le professionalità presenti, si deve invece anche cercare di estendere il numero dei pazienti che ne possono beneficiare rivedendo continuamente i criteri di messa in lista ed utilizzando massimamente tutte le risorse disponibili.

L’ingresso è libero. Sono invitati a partecipare, pazienti, operatori sanitari e sociali, volontari, forze politiche, e tutti i cittadini interessati.

Il Programma

L'assemblea regionale dell'ANED si terrà domenica 9 settembre dalle 9.30 al Palazzo Gopcevich, Sala Bobi Balzen, in via Rossini 4. qui--> programma(1)-3 il programma completo









Allegati