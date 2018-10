"Trenta rose tea", in scena al Rossetti uno spettacolo sulla violenza di genere

Mercoledì 31 ottobre, per la rassegna teatrale del Comune di Trieste L.E.I. – Libertà Eguaglianza Identità, va in scena in Sala Bartoli del Teatro Politeama Rossetti di Trieste “Trenta rose Tea” di Lia Levi con Agnese Nano.

​La scrittrice Lia Levi, vincitrice del premio Strega giovani 2018 con “Questa sera è già domani” ed. E/O, nel racconto “Trenta Rose Tea” affronta la tematica della violenza di genere, con l'intensa interpretazione di Agnese Nano, una delle più sensibili attrici del teatro italiano.

​Al termine della rappresentazione, seguirà la presentazione del libro di Lia Levi: giornalista e scrittrice italiana, da bambina ha dovuto affrontare i problemi della guerra e della discriminazione razziale. Sopravvissuta miracolosamente dalla deportazione, ha raccontato la sua esperienza in Una bambina e basta, libro cult tradotto in molte lingue e pubblicato da più di vent’anni in tanti paesi. Altre pubblicazioni: L’albero della magnolia - premio Moravia; La sposa gentile - premio Alghero; Il bracialetto - premio Rapallo

​Prenotazioni: richiesta tramite mail all'indirizzo: elisabetta.belullo@comune.trieste.it

​I biglietti non prenotati saranno a disposizione dei cittadini e potranno essere ritirati presso la biglietteria del Politeama Rossetti a partire da 1 ora prima dell’inizio dello spettacolo.